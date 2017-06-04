Человек-паук: Возвращение домой
– После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-что… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.
Все может быть...
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К сожалению, в Цимлянске данного фильма пока не будет.
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Рекомендую смотреть это с детьми или если вам до 16 лет.
2 балла!
"что за нафиг" тётя Мэй!?? а почему бы и не Шерон Стоун?!
сюжет очень слабый и скорее подходит для сериала, т.е. для первой серии.
понимаю и может быть уважаю тех, кому нравятся миры или что там параллельное Марвела, вам, наверно понравилось, каждому своё - но я не рекомендую смотреть этот фильм!
По сюжету, после встречи с Мстителями, школьник Питер Паркер пытается жить обычной жизнью под опекой тёти Мэй и теперь под присмотром своего нового наставника Тони Старка.
Во время очередного патрулирования в костюме Паука, Питер обнаруживает банду, грабившую магазин при помощи инопланетного оружия. Таким образом он выходит на нового злодея Стервятника, угрожающего уничтожить всё, что дорого Питеру. Тогда приходит время действовать и показать всем, кто здесь настоящий супергерой.
Как и все фильмы про Спайдермена, это кино тоже не могу назвать плохим. Динамика, экшен, хороший юмор, графика и спецэффекты - всё это есть и в не малом количестве. Единственный минус, который я обнаружил в этой части, это некая подростковость, ребячество, несерьёзность в важных моментах. Много времени уделено школьной тематике, нежели борьбе со злом.
Как я написал выше, эта часть вполне не плохая, тем более, если считать её своего рода дебютом и отправной точкой для новой вселенной Спайдермена. Но следующие фильмы всё равно вышли посерьёзнее. Хотя это уже совсем другая история.
Моя оценка: 7 из 10. 👍
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