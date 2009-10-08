Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Там, где живут чудовища - отрывок 2
Киноафиша Трейлеры Там, где живут чудовища. Отрывок 2

Там, где живут чудовища. Отрывок 2

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 8 октября 2009
Там, где живут чудовища – Маленький мальчик по имени Макс в наказание за шалости заперт в своей спальне. Борясь со скукой, он начинает фантазировать и неожиданно понимает, что комната куда-то исчезла. Вместо этого Макс оказывается в небольшой лодке, которую волнами прибивает к неизвестному берегу. Страна, в которой очутился герой, населена странными существами, которых Макс способен усмирять одним взглядом несмотря на их страшный внешний вид. Чудовища решают, что мальчик — самое странное создание из виденного ими, и провозглашают его своим королем. Но однажды Максом овладевает тоска по дому и в нем просыпается желание вернуться туда, где его любят по-настоящему.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.1 Там, где живут чудовища
Там, где живут чудовища драма, семейный, приключения, сказка, 2009, США
Секретный агент - trailer 01:44
Секретный агент  trailer
Крик 7 - final trailer 00:57
Крик 7  final trailer
Доктор Гаф - трейлер 01:43
Доктор Гаф  трейлер
Отель "У погибшего альпиниста" - трейлер 02:19
Отель "У погибшего альпиниста"  трейлер
Космическая собака Лида - трейлер 01:55
Космическая собака Лида  трейлер
Новая тёща - основной трейлер 01:47
Новая тёща  основной трейлер
Холоп 3 - тизер-трейлер 01:14
Холоп 3  тизер-трейлер
Ждун 2 - трейлер 02:09
Ждун 2  трейлер
Момент - trailer 02:18
Момент  trailer
Невеста! - дублированный трейлер 02:23
Невеста!  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше