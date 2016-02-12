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Проклятие Аннабель - трейлер 1
Киноафиша Трейлеры Проклятие Аннабель. Трейлер 1

Проклятие Аннабель. Трейлер 1

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Дата публикации: 18 июля 2014
Проклятие Аннабель – Джон находит идеальный подарок для своей будущей жены — это редкая старинная кукла в белом свадебном платье. Но восторг от подарка продлился не долго. Однажды ночью в их дом вторгаются члены сатанинского культа…
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Swi4e1 12 февраля 2016, 12:11
Оценка
Не интересный фильм. Есть пару страшных моментов , но не больше.



5/10
12 февраля 2016, 12:11 Ответить
tarabuka 12 февраля 2016, 12:11
Малолетки чуть под кресла не залезли в кинотеатре.Пищали, как бы это лучший любовный акт в их жизни.Порошу людей, которые ходят на данный жанр, а сами его до ужаса боятся- сидите дома.Не мешайте остальным смотреть в тишине
12 февраля 2016, 12:11 Ответить
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