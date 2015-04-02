Двойник
– Саймон — робкий человек, работающий в государственной организации, которого презирает собственная мать и игнорирует девушка его мечты. В контору, где он работает, приходит новый сотрудник по имени Джеймс, который является точной физической копией Саймона, но при этом он самоуверен, харизматичен и пользуется популярностью у женщин. Двойник постепенно прибирает к рукам жизнь героя.
Надо бы Бойцовский клуб пересмотреть.
кстати в Афише В, есть интервью с режиссером, вот про Паланника он в курсе, говорит, что тот в целом был позже Доса, и как бы получается у Паланика плагиат✊
Я читал Степного Волка (почему Лютоволк?)✊ , там совсем не туда клонят немцы. Хотя в целом , внутренние противоречия, тема облюбленная , тема благодатная для философов разного калибра.
Картинки у тебя в сообщении не видно✊
А сейчас видно. Люто - да✊ ✊
Этот случай знакомит его с Ханной. Героиня работает в той же фирме, и позвала Саймона на корпоративный бал. Нищенствующий протагонист сдает допотопный телевизор, единственную вещь в его квартире, которая умела развлекать, и покупает девушке сережки. Он сделал, что мог, отдал все, но на бал не попал.
Контора, в которой он работает семь лет, так и не запомнила его лица. Охранники вышвырнули Саймона с бала как незаконно проникнувшего. Саймона едва узнают люди, которые видят его ежедневно. Его стеснительная манера общения и неловкий взгляд сливаются бетонными стенами и равномерным стуком клавиатуры. Но однообразие разрывает новый сотрудник. И Саймон падает в обморок. Ведь новоиспеченный коллега его точная копия. Лицо как у отражения. Но этого также никто не замечает, ведь все любуются только этим коллегой, его игривостью, притягательностью и раскованностью. Отражение зовут Джеймс Саймон.
Сначала в эти качества добавляется дружба с главным героем, они пьют вместе и делятся секретами. Но после Джеймс начинает изводить своего однофамильца, обходя его во всем, делая жизнь Саймона невыносимой. Сотрудники фирмы восхваляют Джеймса и презирают Саймона. Но последний решается на бунт против двойника.
Именно этому бунту в итоге посвятили фильм.
Все,что происходит до этого, собрано для подводки к стихии внутри Саймона, бешеной силе человеческого негодования, когда тот начинает понимать собственную ценность. Каждый желает быть индвидуальностью, но только той, которую почитают окружающие.
Ведь мы существа социальные, требуем одобрения и желаем любви к себе. Человек часто не может совместить свою личность на данный момент с идеальным представлением о ней. Об этом говорил психолог Карл Роджерс. Такой диссонанс вызывает невротические заболевания и депрессии. Этот парадокс лег в основу новеллы Достоевского "Двойник".
И по ее мотивам снят фильм. Из нот великого писателя в киноленте не только мысль, но и атмосфера, а также некоторые основные повороты сюжета. У Достоевского главного героя зовут Яков Петрович Голядкин. Здесь он Саймон Джеймс.
Действие новеллы перенесли в современность, но с мрачным колоритом произведения и фантастичностью происходящего. Режиссер Ричард Айоди сделал ставку на жанр артхаус при экранизации Федора Михайловича и попал в цель. В любом другом стиле линия раздвоения человека смотрелась бы нелепо, и ничто не смогло бы так осмысленно подать фантасмагорию и сделать ее эстетически приятной. Фон и цветовая гамма весь фильм идут ровно, очерчивая драму сценария. Все оттенки приглушенные и томные. Они в точности предают загадочное и трагичное настроение в тексте Достоевского.
На этом фоне весь фильм выступают: Джесси Айзенберг в роли близнецов и Миа Васиковска, девушка с универсальной внешностью и таким же талантом, играющая Ханну. В игре актеров нет напускной истерии и излишеств в желании передать ситуацию. Жестикуляции немного, вместо нее едкая мимика, где каждая черточка на лице Миа пронзает воздух.
Считаю, что это одна из лучших ролей Айзенберга, наравне с "Социальной сетью". Он дал контраст между двойниками, но без стереотипов, герои во время фильма развиваются и проламывают свои же образы.
Картина "Двойник" собрала в себе все элементы достойного кино. Точная игра актеров, сценарий, композиция. Но почему фильм такой редкий в рейтингах? Он был номинирован на лучший фильм в Токийском и Лондонском кинофестивалях, но не получил популярности. Возможно, все элементы этого достойного кино очень аутентичны, игра актеров не попсовая, показывает немую драму, сценарий с черным юмором, а композиция однообразна и похожа антиутопию Оруэлла. И в каждом предмете или слове-Достоевский.
Если вы готовы залезть в полтора часа сумрака и психологического триллера, то "Двойник" покажет дорогу.
Лично для меня, фильм завораживающий и заслуживающий 10/10.
