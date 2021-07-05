Меню
Дата публикации: 15 июня 2021
Оборотни внутри – Провинциальный городок, начинается снежная буря. А тихое сообщество потрясают ужасающие убийства, задача жителей — вычислить оборотня, который затаился среди них.
Григорий Худанов 5 июля 2021, 16:56
Оценка
Не ходите на эту помойку. 2 часа жизни в пустую !
5 июля 2021, 16:56 Ответить
Comon 9 июля 2021, 18:34
Суперская комедия кстати
9 июля 2021, 18:34 Ответить
