Повелитель стихий
– В основе сюжета фэнтезийный мир, в котором сосуществуют 4 расы стихий — Вода, Земля, Воздух и Огонь. Нация Огня ведет испепеляющую войну против других фракций.
Но в центре побоища появляется Аанг, которому, согласно пророчеству, дана способность управлять всеми элементами и примирить нации. Воин воздуха вместе с подругой из нации Воды Катары и ее брата Сокка отправляется в крестовый поход.
Индусы просто порвали меня... не мог смотреть на них.
Помимо ухода от сценария с которым ещё можно было смирится, я не понимал почему так "эстонский" экшн.
Огонь еле долетает до цели и тд... конечно спец эффекты хороши, ну уэ очень не грамотно воспользовались ими.
Ждал намного большего.
Фанатам и любителям Аанга за большие деньги не ходить, в целом для ознакомления за небольшую сумму можно. А так лучше посмотрите мультик, поверьте, вы получите гораздо больше удовольствие
Я бы поставил по 10 где-то 3-4 с уклонном к 3
особенно последние 4 серии
DiaProxy, не могли бы Вы объяснить свой комментарий? Что именно в фильме такого лажового? просто я собираюсь завтра пойти с мужем на это фентези...вот и думаем) что-то больно много критики вылилось в этом форуме на Повелителя=) хотя говорят,что спецэффекты норм, линия какая-то в сюжете есть..так в чем проблема? или вы просто все сравниваете с мультиком?=) Это же разные вещи..мульт-сериал и полнометражный фентези=)
П.С. Полтемы засыпано сообщениями об ушу...как будто фильм только о боевых искусствах=) Дайте плз полную оценку фильму...и желательно поскорее..до завтра осталось всего 2 часа рабочего времени=)
Да и переживать чувства героя мне тоже оч нравится) Пусть они как вы выразились "дебиловатые"=) в конце концов вся наша жизнь - сплошные чувства) жаль, что Вы этого не поняли, а увидели только плохое У ШУ и ошибки режиссеров=)
П.С. а я все-таки схожу)если есть сюжетная линия, то, поверьте, это уже хорошо) я на такое ходила...где даже смысл было сложно увидеть)
Я не пью)
Последую Вашему совету=)
IR, ну вы мастер критиковать! ✊ Я на этот фильм, как и на прочие такого жанра ходить не люблю, хотя мои друзья иногда тянут с ними за компанию. Зачиталась вашим описанием и поняла, что это мои собственные мысли от просмотра подобного! Только написанное с таким юмором читать всегда очень ржачно!!! Боюсь, что вас конечно не все поймут и скорее всего обольют кое-чем, но меня вы повеселили!
✊
сценарий бестолковый, спецэффекты так себе, диалоги отвратны, актеры никакие. в середине сеанса я уже начал втихаря материться... Никогда не понимал, зачем маги начинают ногами махать... Где файрболы, армагеддоны, ледяные кольца и прочее??
В общем, фильм ниже среднего, может быть интересен длЯ 10летних детей. И то только для тех, которые увлекаются пиндосским "исскуством".
в 3д делать нечего!!!!
Спецеффектов хотелось бы побольше..Да и 3Д толком ничего не дало..Самый лучший спецэффект был во время рекламы фотоаппарата=)тут уж весь зал ахнул)) а так все простенько..много очень разговоров и пустых движений..Было нескольких моментов, которые заставляют улыбнуться, но не смеяться=) Понравились некоторые МАГИЧЕСКИЕ бои..махание ногами осточертело еще во времена Джеки Чана=)в общем целом, фильм получился на 5 баллов из 10..решайте сами идти али нет=)
