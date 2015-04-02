Меню
Дата публикации: 23 июня 2009
Повелитель стихий – В основе сюжета фэнтезийный мир, в котором сосуществуют 4 расы стихий — Вода, Земля, Воздух и Огонь. Нация Огня ведет испепеляющую войну против других фракций. Но в центре побоища появляется Аанг, которому, согласно пророчеству, дана способность управлять всеми элементами и примирить нации. Воин воздуха вместе с подругой из нации Воды Катары и ее брата Сокка отправляется в крестовый поход.
Vampire 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ворде интересный, стоит сходить✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Проект довольно многообещающий. Тизер оставляет хорошие впечатления. Только как они уместят всю трилогию в один фильм? Не хотелось бы увидеть обрезанную экранизацию.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
2kb 2 апреля 2015, 12:51
Я не раз пересматривал мультик полностью, ждал от фильма многого. но честно говоря разочаровался.

Индусы просто порвали меня... не мог смотреть на них.

Помимо ухода от сценария с которым ещё можно было смирится, я не понимал почему так "эстонский" экшн.

Огонь еле долетает до цели и тд... конечно спец эффекты хороши, ну уэ очень не грамотно воспользовались ими.

Ждал намного большего.

Фанатам и любителям Аанга за большие деньги не ходить, в целом для ознакомления за небольшую сумму можно. А так лучше посмотрите мультик, поверьте, вы получите гораздо больше удовольствие

Я бы поставил по 10 где-то 3-4 с уклонном к 3
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
AnatolyLA 2 апреля 2015, 12:51
А Я пойду и посмотрю... А потом Всем расскажу...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DiaProxy 2 апреля 2015, 12:51
Ходил на премьеру✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ Лучше бы сидел дома...=\ Как вообще ВОЗМОЖНО БЫЛО так запороть фильм? Даже спецэффекты лажа! Выводы: на экране смотреть - настроение портить.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
2kb 2 апреля 2015, 12:51
И ещё раз вывод. посмотрите лучше 3 сезона мультика. ) получите колосальнейшее удовольствие.



особенно последние 4 серии
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
pomidorka4erry 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (DiaProxy, 09/07/2010 - 12:54:39):Ходил на премьеру Лучше бы сидел дома...=\ Как вообще ВОЗМОЖНО БЫЛО так запороть фильм? Даже спецэффекты лажа! Выводы: на экране смотреть - настроение портить.

DiaProxy, не могли бы Вы объяснить свой комментарий? Что именно в фильме такого лажового? просто я собираюсь завтра пойти с мужем на это фентези...вот и думаем) что-то больно много критики вылилось в этом форуме на Повелителя=) хотя говорят,что спецэффекты норм, линия какая-то в сюжете есть..так в чем проблема? или вы просто все сравниваете с мультиком?=) Это же разные вещи..мульт-сериал и полнометражный фентези=)

П.С. Полтемы засыпано сообщениями об ушу...как будто фильм только о боевых искусствах=) Дайте плз полную оценку фильму...и желательно поскорее..до завтра осталось всего 2 часа рабочего времени=)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
pomidorka4erry 2 апреля 2015, 12:51
IR, спасибо за подробнейшее описание фильма=) К сожалению, я не на столько внимательна, чтобы рассматривать лужи крови при первом же просмотре фильма. Да и по-моему это не триллер, а фентези, снятое по мотивам мультфильма...вдумайтесь...мульт-филь-ма...

Да и переживать чувства героя мне тоже оч нравится) Пусть они как вы выразились "дебиловатые"=) в конце концов вся наша жизнь - сплошные чувства) жаль, что Вы этого не поняли, а увидели только плохое У ШУ и ошибки режиссеров=)

П.С. а я все-таки схожу)если есть сюжетная линия, то, поверьте, это уже хорошо) я на такое ходила...где даже смысл было сложно увидеть)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
pomidorka4erry 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение IR от 09/07/2010 - 16:17:23


Я не пью)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
pomidorka4erry 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (IR, 09/07/2010 - 16:28:40):Ну тогда в кино! На "Повелителя стихий". Практически теже впечатления))))))))))))))))))))

Последую Вашему совету=)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mousepipi 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение IR от 09/07/2010 - 15:50:04


IR, ну вы мастер критиковать! ✊ Я на этот фильм, как и на прочие такого жанра ходить не люблю, хотя мои друзья иногда тянут с ними за компанию. Зачиталась вашим описанием и поняла, что это мои собственные мысли от просмотра подобного! Только написанное с таким юмором читать всегда очень ржачно!!! Боюсь, что вас конечно не все поймут и скорее всего обольют кое-чем, но меня вы повеселили!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
pomidorka4erry 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (darthcap, 09/07/2010 - 16:40:26):Как так непонятно от чего? А ты бы не удивился, увидев чувака со светящейся башкой?

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Slon116 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
дешева снят расходится с сюжетом аватар
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ZZ1o 2 апреля 2015, 12:51
Сходил на 3Д. редкостное дерьмо :(

сценарий бестолковый, спецэффекты так себе, диалоги отвратны, актеры никакие. в середине сеанса я уже начал втихаря материться... Никогда не понимал, зачем маги начинают ногами махать... Где файрболы, армагеддоны, ледяные кольца и прочее??

В общем, фильм ниже среднего, может быть интересен длЯ 10летних детей. И то только для тех, которые увлекаются пиндосским "исскуством".

в 3д делать нечего!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
pomidorka4erry 2 апреля 2015, 12:51
Сходила..ничего прям МЕГА не увидела) но не разочаровалась, как тут некоторые пишут..

Спецеффектов хотелось бы побольше..Да и 3Д толком ничего не дало..Самый лучший спецэффект был во время рекламы фотоаппарата=)тут уж весь зал ахнул)) а так все простенько..много очень разговоров и пустых движений..Было нескольких моментов, которые заставляют улыбнуться, но не смеяться=) Понравились некоторые МАГИЧЕСКИЕ бои..махание ногами осточертело еще во времена Джеки Чана=)в общем целом, фильм получился на 5 баллов из 10..решайте сами идти али нет=)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
totty 2 апреля 2015, 12:51
Устроил себе праздник с охлаждением в кино. объектом внимания стал Последний Аеробендер. Сюжетик действительно слабоват, но вся красота в 3D компенсирует это все в полном объеме!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Hitman2 2 апреля 2015, 12:51
Повелитель стихий это будет трилоги....Я смотрел почти все серии мельту Аватар:Легенда об Аанге по этому мульту снят фильм....Аанг герой фильма в каждом сезоне(фильме) будет знакомиться с новой стихией.....В первом фильме Повелитель стихий Аанг овладел стихию воды,во втором не знаю как он называется он овладеет стихию земли,ну а в третьем же он овладеет Последнию стихию огня и в этом же фильме наверно если фильм будет по мультику будет окончательная война где народы Земли и Воды вместе с Аангом,Катарой и Соккой нападут на народ огня.......в этот день будет затмение и почти все сильы народа огня иссякнут по этому это самый лучший день для нападения.....и там же Аанг будет драться с Лордом Огня Озаем на вулкане в стороне от главной войны.........Озай почти поведит Аанга,но Аанг применит все силы сразу в состоянии транса когда у него светится стрелки на теле и голове.......и в конце он почти убьёт озая но выйдет из состаяния транса и пожелеет его но заберёт все его силы.......лордом станет Принц Зуко и на земле снова воцарится Мир и Зуко помирится с Аангом и это торжественный конец....все счастливы а бывшйи лорд огня в заточении тюрьмы.....Все рады вот!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ARTEM77P 2 апреля 2015, 12:51
Этот фильм,даже с учетом того что я очень хотел его посмотреть..ДЕРЬМО полное Хуже этого "ЗРЕЛИЩА" был только Апартеид!!!✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Andromac 2 апреля 2015, 12:51
В принципе, ругать особо не за что. Все нормально в этом фильме. Понравился подбор актеров, что бы ни говорили. Зуко очень в роли хорош (только где косичка??), а Аанг - вообще совершенно удачно угадан. Отнесу, скорее, к детскому жанру, но достоин общего внимания. Очень не жестокий фильм.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Скучно, странно, нелогично, тупо, нет эмоций от зрителей. Крайне глупый фильм. Спецэффекты не удивили.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LexSmit 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Класный фильм. Ждём продолжения...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
haradrim 2 апреля 2015, 12:51
фильм ГОВНО! а мульт супер начню с этого) если вы несмотрели мульт то есть 20%-30% что он вам понравиться НО любой критик а темболее поклоник скажет что это говно а не фильм и ему максимум что можно поставить это 2/10.И там не то что небольшое отступление от оригинала а ппц какое большое Сокко похош на смесь дауна и овощя,Катара на девочку котороя очень долго болела,Аанг вообще грусный пузан с непонятными наколками на теле толи это карта толи он сидел в тюрме,Зуко так и вовсе старше их всех вместе взяты хотя по оригиналу он должет быть примерно как и Сокка а его шрам скорее похож на родимое петно! Айро и Озая надо вообще местами поменять и кстати Айро он первенец и должен быть старше и с седыми волосами и другим хорактером! и куда они дели всемилюбимого продовца копусты!?)))ка кбез него то) магия тоже остовляет желать лючщего чтобы кинуть маленькй камень 5 магам земли прешлось топтаца по земле полчаса!!! нихренасебе каст а маги огня даже не умеют сами создовать огонь а когда это зделал Айро все охренели!!! И бедного Апы (поидеи это летающий безон аватара) зделали МОХНАТУЮ ЛЕТАЮЩЮЮ КОРОВУ! а Момо зделали неплохо.То что во всех рекламах говориться что 3D неверьте там его НЕТ! эфекта 0! всё 3D можно оченить как и спецефекты этокое творение криворуких идиотов,если подытожить подбор актёров то просто ужос вместо среднего возроста который должен быть 12-16 лет они его довели до ужасных разлиций Аанг и Сокка поидеи сверстники как и Сокка и Зуко а Зуко но НЕТ! тут всё конечтоже опять черех жопу Зкуо по возрасту почти похош на отца Аанга нежели сверстника! Ну и это конечто ещё не всё но уже за это режисёру надо выдернуть нахрен руки и запретить снимать кино навсегда! и кстати куда режисёр дел 300$ млн??? весь фильм тянет на 1000$
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
