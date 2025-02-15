Ловцы забытых голосов
– Юная Асуна живет с вечно пропадающей на работе матерью и после школы любит забираться на скалу, чтобы послушать радио, доставшееся от умершего отца. Однажды в этом своем секретном месте она знакомится с загадочным юношей Сюном, который говорит, что пришел из далекой страны Агартхи. Эта встреча становится началом полного приключений путешествия в волшебный мир, где Асуне предстоит столкнуться с потерями и обрести надежду…
На экране постоянно происходит движение: смена декораций, появляются все новые персонажи, сменяются мифические миры, не успеваешь привыкнуть к одному состоянию, как появляется что-то новое, прям какой-то перебор в этом плане.
В основу сюжета заложена идея: что, потеряв самое дорогое, человек одержим тем, что существует способ, чтобы вернуть любимых из потустороннего мира. А сама смерть воспринимается как какой-то переход в другое состояние, типа просто пошел на прогулку и очутился в другом мире.
Для меня, как и для любого нашего зрителя, не совсем понятен замысел автора с гибелью друзей Асуны, в чем глубинный смысл? (наверно это дано только японцам).
Немного смазан финал: понятно, как сложилась судьба у главной героини, а что с остальными героями, чем закончилось это путешествие для них?
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