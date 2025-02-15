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Ловцы забытых голосов - трейлер
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Ловцы забытых голосов. Трейлер

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Дата публикации: 29 ноября 2011
Ловцы забытых голосов – Юная Асуна живет с вечно пропадающей на работе матерью и после школы любит забираться на скалу, чтобы послушать радио, доставшееся от умершего отца. Однажды в этом своем секретном месте она знакомится с загадочным юношей Сюном, который говорит, что пришел из далекой страны Агартхи. Эта встреча становится началом полного приключений путешествия в волшебный мир, где Асуне предстоит столкнуться с потерями и обрести надежду…
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derg-s 15 февраля 2025, 13:04
Оценка
Захватывающая приключенческая картина для взрослых, которая держит зрителя в постоянном напряжении и не позволяет расслабиться ни на секунду.
На экране постоянно происходит движение: смена декораций, появляются все новые персонажи, сменяются мифические миры, не успеваешь привыкнуть к одному состоянию, как появляется что-то новое, прям какой-то перебор в этом плане.
В основу сюжета заложена идея: что, потеряв самое дорогое, человек одержим тем, что существует способ, чтобы вернуть любимых из потустороннего мира. А сама смерть воспринимается как какой-то переход в другое состояние, типа просто пошел на прогулку и очутился в другом мире.
Для меня, как и для любого нашего зрителя, не совсем понятен замысел автора с гибелью друзей Асуны, в чем глубинный смысл? (наверно это дано только японцам).
Немного смазан финал: понятно, как сложилась судьба у главной героини, а что с остальными героями, чем закончилось это путешествие для них?
15 февраля 2025, 13:04 Ответить
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7.5 Ловцы забытых голосов
Ловцы забытых голосов драма, приключения, анимация, аниме , 2011, Япония Билеты
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