Кавказская пленница!
– Журналист Шурик приезжает на Кавказ, чтобы снять репортаж о местных красотах и традициях, и попадает в Горск, вотчину местного мэра города Георгия Гаджиевича Саахова. Тот, поддерживая моду, заданную губернатором, задумал жениться на молоденькой красавице, спортсменке и даже экстремалке Нине, которая так понравилась Шурику. Используя незадачливого журналиста, Саахов и его подручные похищают Нину. Но поняв, что его разыграли, Шурик бросается спасать любимую девушку…
Если создатели других ремейков хотя бы что-то добавляют от себя,то здесь снимали практически кадр в кадр
Из актеров можно похвалить лишь Дмитрия Шаракоиса(Шурик),хотя бы за то,что не пытался копировать Демьяненко
Задорожная,как и во всех фильмах-бесцветная амеба.И зачем на нее напялили парик "а ля Наталья Варлей"?!
Занятые в фильме известные актеры особо и не старались.Такое впечатление,что они все заранее были уверены,что из этой идеи ничего не выйдет.
И ОКАЗАЛИСЬ ПРАВЫ.ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ВЫШЛО НИЧЕГО✊
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