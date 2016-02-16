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Кавказская пленница! - USB (United Sexy Boys) - Кавказская Пленница!
Киноафиша Трейлеры Кавказская пленница!. USB (United Sexy Boys) - Кавказская Пленница!

Кавказская пленница!. USB (United Sexy Boys) - Кавказская Пленница!

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Дата публикации: 6 августа 2014
Кавказская пленница! – Журналист Шурик приезжает на Кавказ, чтобы снять репортаж о местных красотах и традициях, и попадает в Горск, вотчину местного мэра города Георгия Гаджиевича Саахова. Тот, поддерживая моду, заданную губернатором, задумал жениться на молоденькой красавице, спортсменке и даже экстремалке Нине, которая так понравилась Шурику. Используя незадачливого журналиста, Саахов и его подручные похищают Нину. Но поняв, что его разыграли, Шурик бросается спасать любимую девушку…
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Bbbugl 16 февраля 2016, 02:26
Редкостная дрянь.Попытка срубить бабла по-легкому

Если создатели других ремейков хотя бы что-то добавляют от себя,то здесь снимали практически кадр в кадр

Из актеров можно похвалить лишь Дмитрия Шаракоиса(Шурик),хотя бы за то,что не пытался копировать Демьяненко

Задорожная,как и во всех фильмах-бесцветная амеба.И зачем на нее напялили парик "а ля Наталья Варлей"?!

Занятые в фильме известные актеры особо и не старались.Такое впечатление,что они все заранее были уверены,что из этой идеи ничего не выйдет.

И ОКАЗАЛИСЬ ПРАВЫ.ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ВЫШЛО НИЧЕГО✊
16 февраля 2016, 02:26 Ответить
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1.5 Кавказская пленница!
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