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Вокруг света - трейлер
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Вокруг света. Трейлер

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Дата публикации: 14 октября 2015
Вокруг света – Уникальный ландшафтный фильм путешественника Леонида Круглова, снятый во время кругосветного путешествия самого большого парусника планеты четырёхмачтового барка «Седов». За 13 месяцев 2012 — 2013 года барк «Седов» пересек 3 океана, побывал в 32 портах мира и повторил легендарный маршрут экспедиции И. Крузенштерна и Ю. Лисянского 1803 — 1806 гг. — первой русской кругосветки, имевшей колоссальное значение для Российского государства. Путешествие, которое легло в основу этого фильма, — самое великое путешествие в русской истории. Сюжет фильма — переплетение особым образом событий обеих кругосветок, которые разделяют два столетия, но которые объединяет исключительное и неискоренимое стремление русских путешественников к новым открытиям и исследованиям.  
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