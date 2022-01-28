Меню
Невыносимая тяжесть огромного таланта - дублированный трейлер
Невыносимая тяжесть огромного таланта. Дублированный трейлер

Невыносимая тяжесть огромного таланта. Дублированный трейлер

Дата публикации: 28 января 2022
Невыносимая тяжесть огромного таланта – Вымышленный Кейдж – творчески нереализованный актер на грани финансового краха. Отчаявшись, он вынужден принять предложение за 1 миллион долларов приехать на день рождения своего суперфаната-миллиардера. События принимают совершенно неожиданный оборот, когда Кейджа вербует оперативник ЦРУ и заставляет жить в соответствии с легендой, воплощая своих культовых персонажей, чтобы спасти себя и своих близких. Вся его великая карьера вела к этому часу: выдающийся актер, обладатель множества наград и премий, он должен сыграть роль всей жизни – роль Ника Кейджа!
7.5 Невыносимая тяжесть огромного таланта
Невыносимая тяжесть огромного таланта драма, комедия, 2022, США
