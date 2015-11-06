Гость
– В семью, потерявшую на войне своего сына и брата, приезжает незнакомец. Он представляется сослуживцем погибшего и напрашивается погостить у них несколько дней, чтобы познакомиться поближе, а заодно рассказать о своей службе. Незнакомец очень приветлив и добр к каждому из членов семьи и при каждом удобном случае старается чем-то помочь. Однако вскоре эта помощь становится все более и более радикальной…
Экшен совершенно несерьезный, почти дебильный, герой разве что по потолку не бегает. А смерть страшная, как положено.
Понравилось, как ложится саундтрек на действие, просто отлично.
Кухонный нож будет. Один раз.
В финале почему-то сказали, что трупов два. Но должно же быть три! Не иначе один уполз по-партизански в дыму и пламени
7/10
