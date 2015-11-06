Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Гость - тизер
Киноафиша Трейлеры Гость. Тизер

Гость. Тизер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 27 июня 2014
Гость – В семью, потерявшую на войне своего сына и брата, приезжает незнакомец. Он представляется сослуживцем погибшего и напрашивается погостить у них несколько дней, чтобы познакомиться поближе, а заодно рассказать о своей службе. Незнакомец очень приветлив и добр к каждому из членов семьи и при каждом удобном случае старается чем-то помочь. Однако вскоре эта помощь становится все более и более радикальной…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
fanbunga 6 ноября 2015, 00:13
немножко OST







6 ноября 2015, 00:13 Ответить
fanbunga 4 декабря 2015, 13:49
Неплохо. Тыквочки повсюду и веселая жуть. Только Майк Майерс без маски и орудует огнестрельным в основном.

Экшен совершенно несерьезный, почти дебильный, герой разве что по потолку не бегает. А смерть страшная, как положено.

Понравилось, как ложится саундтрек на действие, просто отлично.

Кухонный нож будет. Один раз.

В финале почему-то сказали, что трупов два. Но должно же быть три! Не иначе один уполз по-партизански в дыму и пламени

7/10
4 декабря 2015, 13:49 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.4 Гость
Гость боевик, триллер, 2014, США
Человек-бензопила. Фильм: История Резе - дублированный трейлер 01:06
Человек-бензопила. Фильм: История Резе  дублированный трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Мажор в Дубае - трейлер 2 01:42
Мажор в Дубае  трейлер 2
Иллюзия обмана 3 - trailer 2 02:24
Иллюзия обмана 3  trailer 2
Сердцеед - трейлер 01:32
Сердцеед  трейлер
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
Яга на нашу голову - трейлер 01:48
Яга на нашу голову  трейлер
Хищник: Планета смерти - дублированный трейлер 01:59
Хищник: Планета смерти  дублированный трейлер
Авиатор - трейлер 2 02:25
Авиатор  трейлер 2
Маша и Медведи - трейлер 01:58
Маша и Медведи  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше