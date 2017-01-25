Притяжение
– Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей, и о развитии событий вы узнаете первыми...
Не советую 🙈
Тем более кто хочет идти в 3D
В фильме нет интересного сюжета. В фильме очень много не состыковок. Абсурдные вещи сопровождаю весь фильм. Экшена нет, весь показан в трейлере.
Больше всего обидно за нашу армию, которую смогли разогнать подростки из Чертанова. Футбольные матчи охраняют лучше, чем инопланетный корабль.
Хотим всей семьёй сходить 😍 😍 😍
Фильм получился достаточно зрелищный, спецэффекты вполне на уровне. Н
Что мне бросилось в глаза, так это главная героиня-школьница, которую играет 25-ти летняя Ирина Старшенбаум. Несоответствие возраста очень заметно. Хоть бы студенткой её сделали…
Зачем-то постельную сцену «замутили» …. Перебор.
Итог: уверенные 7 баллов из 10.
Ставлю 5 из 5.И надеюсь на продолжение
Не надо стереотипов, просто посмотрите!
Впечатления остались положительные 😀
Если так судить любой фильм - о Боже, они не показали сцену испражнения ГГ, а как же он живёт, что он ест и пьёт - всё, пленку в топку, кино не алё... 😁 😁 😁
Очень рекомендую посмотреть!
В фильме не столько важно - какой именно район города описан, как неблагополучный и полный отморозков, которые просто быдло дездумное, а важны именно те моменты, что это в природе существует! Это могло быть в любом городе не в Москве. Просто это показано в гратескном виде.
Но самое важное, что наряду с грязью и толпой (хорошо показано принципы создания и управления толпы - как безмозглыми биороботами) фильм рассказывает о человечности, любви, бессмертии, про страхи и бесстрашие. На глубинном уровне зритель невольно становится героем фильма и делает выводы - на чью сторону он хотел бы встать, безмозглым управляемым быдло или думающим и управляющим своей жизнью Человеком!
Честно после фильма остались положительные чувства! И захотелось сделать как можно больше добрых дел!
Благодарю за это создателей фильма!
Радует, что толпа - это крошечная кучка (которую к счастью есть силы усмирить, и надеюсь вразумить), а во главе управления - мыслящие и великие люди, которые понимают важные моменты и дорожат несокрушимыми истинными ценностями!
А про мощь и величие Российского вооружения (как говорится в некоторых отзывах) - считаю, вряд ли Бондарчук показал в полной мере. То что показано - это так... игрушки. На самом деле всё, думаю по-серьёзнее!
Фильм добрый, про взаимопомощь и любовь! Про величие нравственности и главенство бесстрашия!
Действительно в мире есть что-то по важнее бессмертия!
Чтобы не раскрывать сюжет, пробегусь по последнему трейлеру, как самому информативному, каждый последующий трейлер выходил со всё новыми подробностями, подогревая интерес. Сами съёмки фильма также были засекречены, актёрам нельзя было пользоваться камерами мобильных устройств. Секретность подогревала интерес к фильму у зрителей, и была мерой предосторожности создателей фильма.
Итак, симпатичная Ирина Старшенбаум сразу появляется в кадре, мы видим её кавалера (Александр Петров), первого парня на районе, видим, как системы противовоздушной обороны засекли объект, видим эффектную работу командного центра и лётчиков, всё снято очень зрелищно в традициях лучших фантастических фильмов. Эффектнейшим образом показано падение объекта на жилые дома, правдоподобно. Пришельцы представлены визуально также выше всяких похвал. И такую красоту сделала российская студия.
Контакт между главной героиней и пришельцем случится, конфликт местной молодёжи с пришельцами - тоже. « - Это наша земля ! » - кричат суровые парни из московского района Чертаново, и они реалистично суровы.
Это социальная фантастика. Пришельцы в фильме условны, вместо них вполне можно представить людей другой этнической группы, а можно социальной, какой угодно. В фильме показано, как легко молодые люди поддаются призывам из соцсетей и как сами разжигают ксенофобские настроения, используя интернет. Инфоповод не просто проверить на ложь, проще поверить. Видно, как телевидение повышает градус напряжённости. «Телевизор - опасная штука» - говорит героиня фильма - «Посмотришь какое то время – сам пойдешь пришельцев мочить». Подробно и с разных ракурсов представлена психология толпы. Фёдор Бондарчук, работая над фильмом, смотрел документальные видеозаписи конфликта в московском районе Западное Бирюлёво, снятые осенью 2013 года.
К слову, «Обитаемый остров» Бондарчука по повести братьев Стругацких тоже фантастика социальная. А сама повесть в СССР была подвергнута жесткой цензуре.
Это нравственная фантастика. Герои фильма вынуждены делать нравственный выбор не один раз, сложные эмоции различимо видны на лицах актёров.
Более четверти фильма смотрятся на одном дыхании, далее притязательному взгляду человека за сорок становится скучновато, появляется скепсис. Настолько, что мелькнула мысль в кинозале о том, что снова вслед за «Викингом» отечественное кино лишь пиарилось хорошо.
Но вскоре фильм снова зацепил, да так, что полностью реабилитировал отношение к себе, как в первой части, ощущается гордость за наше кино.
Хорошая игра актёров, в особенности Александра Петрова. Его трансформация из раздражения во гнев - это искусство игры. А апогей гнева - то, что не забудется из этого фильма. Но это уже не только великолепная игра актёра, но и отличная режиссерская и операторская находка. Крупный план лица в гневе, великолепная мимика и усиливающее эффект цветовое оформление великолепны.
В «Притяжении» интересный захватывающий сюжет, юмор, эротика, экшн, семейные отношения, молодёжная субкультура, властные структуры и СМИ, армия, различные проявления чувств, великолепная музыка Ивана Бурляева и отличная картинка Михаила Хасая. И главное чувство, вынесенное отдельной строкой в конце - любовь, которая важнее бессмертия.
Очень радует, что Фёдор Бондарчук планирует выпустить сиквел «Притяжения» и что, возможно, появится режиссёрская версия продолжительностью 3 часа 15 минут.
Этот российский фильм однозначно стоит того, чтобы посмотреть его в кинозале, тем более, что любители IMAX смогут увидеть фильм в этом формате.
Приятного просмотра !
Weblicator.
😚
Отличный молодежный фильм! Интересный сюжет, хорошая игра актеров,
спецэффекты отличные. Мы ходили на 2D.
Ходила вчера, до сих пор под приятным впечатлением. Если учесть, что это наш русский фильм, то вообще респект Бондарчуку! Актеры великолепно играли, сюжет, спецэффекты, все на уровне. Смотрится на одном дыхании!)
Фильм для семейного просмотра. Рекомендую.
Идите и смотрите!
Приятного волнительного просмотра!
А также светлых мыслей и правильных поступков в Вашей жизни!
Наверное этот фильм снят для подростков. Для них в самый раз: юношеский максимализм, ветер в голове, незрелость восприятия..
Внятный сценарий, продуманные диалоги, отличная игра актёров, аккуратное срезание неизбежных заусенцев типа массовых мероприятий во время военного положения. Про фильм нельзя сказать "не хуже Голливуда", он содержит качественное сообщение именно для российского зрителя, поэтому "он лучше".
Надеюсь, вторую часть (а она будет, судя по последнему кадру) Фёдор не замылит и сделает также доброкачественно.
Не пожалела! Фильм понравился в целом! Мысль режиссёра проста и понятна. И ни к чему, кстати, было вкладывать идейные лозунги в уста героев. Неужели настолько зритель тупой?)))
Люди, которые собрались воевать с инопланетянами, в следствие своей тупости и агрессивности стали воевать сами с собой.
Да, мысль понятна. Но фильм оставляет очень много вопросов и нестыковок. Т.к. одно дело мысль, а другое - её сценарно-режиссёрское воплощение. Если инопланетный корабль потерпел бедствие, то почему вследствие этой нештатной ситуации не сообщить людям о себе? Да, был Протокол. Но ситуация вышла из-под контроля! То, что корабль бы сбит, в этом нет странности - кто бы поступил иначе? Далее корабль затихарился в руинах и ничего о себе не сообщал. Провоцируя людей на понятные действия. Надо сказать, что агрессия людей выглядит немасштабно, а попросту говоря - мелко и смешно. Т.к. весь образ человека агрессивного - это чертановские гопники, понторезы и всякая шпана. Представители власти ведут себя достойно и агрессию не проявляют. Героиня - не глупая и не чёрствая девушка - встречалась с каким-то гопником-жлобом. Почему она это делает? Назло папе? Чушь... Единственный мужчина, который растопил её сердце, оказался немногословный инопланетянин. Т.е. этот парень - единственный нормальный? Что, нету вокруг умных и хороших парней? И надо обязательно связываться с каким-то уродом? Откуда что берётся? Сцена с переливанием крови - просто мрак. Уж лучше он ему просто бы дали аспирина и забинтовали рану. Смешно и глупо выглядела эта сцена.
Про вечную жизнь инопланетян - тоже странно. Т.е. они не размножаются? Просто живёт где-то кучка существ, похожих на людей? Живут, не зная о чувствах? Эдакие высшие существа, однако как только один из них встретил девушку, он сразу научился и вкушать пищу, и любить, и сострадать, и принимать адекватные решения.
И чем тогда эти существа круче нас, людей? И зачем нужна нам их размеренная вечная жизнь, если такая жизнь - скука смертная?
Ни страстей, ни любви...
Вобщем, на эту тему можно очень много размышлять.
Понравилось: простенько, внешний враг заокеанский Атсутствовал, хэппи энд.
Не понравилось: много рекламы, школьников показали (простите, школьники!-это мне так показалось) тупыми, необразованными, вольно обращающихся с оружием, ведущих себя хуже Промакашки (дно) из "Места встречи..."
Хочу ещё раз пересмотреть!!!
фильм не очень интересный, но хороший.
отвратительная музыка и совсем не люблю ни Петрова, ни Старшенбаум ;((
очень не привычно смотреть в таких ролях Гармаша и Меньшикова ;))
спецэффекты есть!
мне кажется, российскому кинематографу нужно больше снимать таких фильмов, потому что у америкосов не сразу всё получаться стало.
4 балла из 10ти!
Я не верил этим героям, у них нет никакой мотивации, я не хочу спойлерить но я смотрел фильм и не понимал зачем они все это делают, думаю режиссер бы ответил бы - да просто так.
Я думаю что после того как сценарий был написан, они понимали что у персонажей нет мотивации что либо делать, но решили что и так сойдет, схавают.
Авторизация по e-mail