Притяжение - тизер
Киноафиша Трейлеры Притяжение. Тизер

Притяжение. Тизер

Дата публикации: 20 апреля 2016
Притяжение – Как только что стало известно, сбитый над Москвой  неопознанный объект имеет, возможно, внеземное  происхождение. Большая часть столичного Чертанова  оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об  эвакуации местных жителей. По словам нашего  источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия  пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный  выпуск новостей, и о развитии событий вы узнаете  первыми...
Любовь Ляхова 25 января 2017, 17:07
Оценка
Жду фильм уже давно,рекламные ролики были отличные и очень интересные.Завтра обязательно пойлу.Ура!!!Все на фильм
25 января 2017, 17:07 Ответить
olga.b.z 26 января 2017, 13:19
Смотрели фильм с мужем вчера. Первые пол часа впечатление было двоякое. Пришло на ум сравнение с фильмом "День независимости". А вот потом... А вот потом был Фильм. Это не кино на заказ, это фильм о нас, о нашей жизни, фильм о принятии правильных решений и побед прежде всего над собой.Огромный Респект Федору Бондарчуку!
26 января 2017, 13:19 Ответить
Patio Furniture 26 января 2017, 20:52
Оценка
Фильм полная чушь!
Не советую 🙈
Тем более кто хочет идти в 3D
26 января 2017, 20:52 Ответить
krasilnikovae 26 января 2017, 21:22
Оценка
Очень понравился фильм, ходили с семилетней дочкой она тоже в восторге. Романтика, юмор, замечательная игра актеров, российские декорации. После фильма остается приятное ощущение, есть над чем задуматься. Федор Бондарчук ну ты прям удивил нас! Браво! Даешь продолжение истории!!!!
26 января 2017, 21:22 Ответить
Александр Емельянов 26 января 2017, 21:47
меня особо не интересует мнение других...... и когда я читаю советы - типо не советую ходить ,то иду !!!!! сколько людей - столько мнений ! советую каждому идти и взять от сеанса самое лучшее ! всем приятного просмотра ! надеюсь нам фильм понравится !
26 января 2017, 21:47 Ответить
Екатерина Шалимова 26 января 2017, 22:08
Оценка
Посмотрела фильм с семьей. Ооооочень понравился. Советую посмотреть. Сыграли актеры хорошо. Состав актерский замечательный. Советую посмотреть. ( Но опять то ки, у каждого свой вкус и мнение). 😊 😊 Молодцы!!!!
26 января 2017, 22:08 Ответить
Елена Тюрина (Михайлова) 26 января 2017, 22:19
Оценка
Фильм конечно на троечку. Ожидали какого то экшена, ан нет. Не дождались. Все равно наши пока не умеют делать такие спецэффекты, чтобы завораживало. Хотя дочке 15 лет понравилось. В основном музыкальная подборка. Как раз по ее ворзрасту музыка. Мы с мужем не в восторге.
26 января 2017, 22:19 Ответить
Серега Мельников 27 января 2017, 11:04
Оценка
кино для подростков и пятикласниц
27 января 2017, 11:04 Ответить
Кирилл Кривоносов 27 января 2017, 13:12
Оценка
Посмотреть трейлер достаточно, можно на фильм не ходить.
В фильме нет интересного сюжета. В фильме очень много не состыковок. Абсурдные вещи сопровождаю весь фильм. Экшена нет, весь показан в трейлере.
Больше всего обидно за нашу армию, которую смогли разогнать подростки из Чертанова. Футбольные матчи охраняют лучше, чем инопланетный корабль.
27 января 2017, 13:12 Ответить
Кирилл Кривоносов 27 января 2017, 13:13
в ответ на сообщение Александр Емельянов от 26 января 2017, 21:47
Оценка
а что понравилось в фильме?
27 января 2017, 13:13 Ответить
psp999 27 января 2017, 14:08
в ответ на сообщение Екатерина Шалимова от 26 января 2017, 22:08
'опять ТО КИ'? нет, серьезно?
27 января 2017, 14:08 Ответить
Ирина Каминская 27 января 2017, 16:03
Оценка
Фильм понравился очень. Идите . Лучше не 3D. В нашем Мониторе мрачновато, хотелось добавить яркости, но фильму это не повредило .
27 января 2017, 16:03 Ответить
Дмитрий Мальцев 27 января 2017, 17:23
Оценка
Ребят скажите всё таки идти или нет в коментах
27 января 2017, 17:23 Ответить
Диляра Баширова 27 января 2017, 19:03
Оценка
Какой раз убеждаюсь. Не умеют наши снимать фантастику!!!! Очередная попытка косить под америкосов, потерпело фиаско!!! Фильм полная чушь! Актёры переиграли свои роли.
27 января 2017, 19:03 Ответить
iaroslavik 27 января 2017, 20:49
Ребята, я думаю лет через пять Голливуд будет отдыхать! Респект Бондарчуку! Сразу видно, что, если бы не профукали "мозги", давно бы крутое кино снимали! А ещё плюс школа Российского актерского мастерства, вообще будет не досягаемо для Голливуда!! Так держать! 3D рекомендую!
27 января 2017, 20:49 Ответить
diana.33 27 января 2017, 20:58
Оценка
Фильм классный: графика, sound и актёры на 5+. Если бы не знала, что фильм русский, можно было подумать, что дубляж. Насколько Викинг был невнятен по картинке и сюжету, настолько Притяжение крут. Несмотря вроде бы на фантастическую составляющую, фильм наполнен именно русским менталитетом, всегда найдётся особь, которая кинет камень или примкнёт к толпе с битами, и также найдётся человек, который спасёт ситуацию, имея собственное мнение. Даже дочке-школьнице понравился. Лишний раз ребёнок увидел, что нельзя перекладывать свои эгоистические неблаговидные поступки на других, даже с другой планеты, нельзя тупо идти за толпой, размахивая битами или инопланетными костюмами, лучше сделать свой правильный вывод, а заодно и других людей спасти. Рекомендую к просмотру всем. Бондарчуку огромный респект за фильм
27 января 2017, 20:58 Ответить
pastor-1984 28 января 2017, 00:25
Ходил с возлюбленной.ей очень понравился,даже поплакала.меня не впечетлил.графика на5+.лично для мое мнение фильм для детей10-.
28 января 2017, 00:25 Ответить
Сандра Демко 28 января 2017, 08:13
Какая стоимость билета? 😊 😊 😊
Хотим всей семьёй сходить 😍 😍 😍
28 января 2017, 08:13 Ответить
Александр 28 января 2017, 11:28
Оценка
Считаю, что Российским фильмам всегда подходим очень предвзято: выискиваем недостатки, сравниваем с Голливудом … Добрее надо быть люди!
Фильм получился достаточно зрелищный, спецэффекты вполне на уровне. Н
Что мне бросилось в глаза, так это главная героиня-школьница, которую играет 25-ти летняя Ирина Старшенбаум. Несоответствие возраста очень заметно. Хоть бы студенткой её сделали…
Зачем-то постельную сцену «замутили» …. Перебор.
Итог: уверенные 7 баллов из 10.
28 января 2017, 11:28 Ответить
Сергей Андреев 28 января 2017, 11:36
Оценка
Фильм действительно понравился. И даже несмотря на то, что ходили на утренний сеанс, зал был забит полностью и никто не ушел с середины фильма. Были небольшие сомнения, что будет нечто вроде Обитаемого острова, но они не оправдались слава Богу.
28 января 2017, 11:36 Ответить
Дима Степаненков 28 января 2017, 13:25
ну в общем заманили меня на этот фильм...я как бы,когда треллер посмотрел,понял,что фильм параша полная будет,а когда увидел,что режиссирует Бондарчук,полностью в этом убедился...ну ребят давайте согласимся.что Бондарчук-это бездарность полнейшая и,все фильмы.которые он снимал параша полная(ну кроме 9 роты,но фильм по мотивам Афганской войны и я бы снял не хуже)........ну в общем в итоге заставили меня идти на этот фильм...о БОЖЕ!!!!!!!!!!!!!!большую парашу я не видел...главная героиня полная мразь,шлюха,которую нужно было просто пиздить,всей съёмочной группой весь фильм и то тогда бы он лучше бы получился:)))))))))ну главная героиня реально там конченная...главная мотивация у неё мстить инопланетянам-это смерть такой же её подружки шлюха(хотя родители этой подружки и пальцом не повели...и ещё гопники эти,это просто жопа:(((((((на счёт этого вообще нет слов...ребят в общем у меня столько эмоций отрицательных по поводу этого фильма,можно книгу написать и ещё фильм снять и он лучше получится этой параши...в фильме сюжет гавно,актёры гавно,игра актёров гавно,графика гавно...не идите на этот фильм...вот реально я до похода на фильм думал,что он по моей 10 бальной шкале(от 1 до 10,где 1 гавно,а 10 шедевр) ну примерно на -2...ребят реально оказался на минус после похода на него 600...не идите на это фильм ребят:)))))))))он в раз 900 хуже викинга...за эти деньги лучше бы дороги новые постелили,или зарплаты выплатили...
28 января 2017, 13:25 Ответить
advmart 28 января 2017, 19:30
Оценка
Фильм, кстати хороший, история простая, может чуть детская, но в общем и целом снят хорошо. Бондарчуку респект, получилось лучше чем экранизация Стругацких - "Обитаемый остров", но там все же классика нашей фантастики. И не нужно сравнивать с Голливудом. А, еще, Бондарчук! За Питер ответишь :) кто смотрел фильм, тот поймет :)
28 января 2017, 19:30 Ответить
kokonova85 28 января 2017, 22:38
в ответ на сообщение Елена Тюрина (Михайлова) от 26 января 2017, 22:19
Оценка
Печально осознавать, что некоторые люди идут за спецэффектами экшеном, а не за мудрой и умной мыслью, которая заложена в фильме!!! Трудно кончено в наше время заставить наш мозг хоть как-то работать.... Пустой голове подавай развлечений, да поп корна ведро!
28 января 2017, 22:38 Ответить
gohard174 29 января 2017, 00:29
Оценка
Это наверно первый фильм , который вышел в этом жанре успешно в российском кинопрокате. Который мне очень понравился т.к. я смотрел его с удовольствием, вся эта техника военная и спец эффекты все очень точно построенно в этом фильме , захватывающий фильм на мой взгляд. Судьба героев очень заинтриговала и заинтересовала. Советую сходить и посмотреть это кино , ставлю лайк +1.
29 января 2017, 00:29 Ответить
natacha 29 января 2017, 01:14
Оценка
фильм отличный, очень понравился , побольше бы таких фильмов
29 января 2017, 01:14 Ответить
Влада Смольникова 29 января 2017, 09:48
Оценка
Очень достойный фильм, особенно для нашего кино 🚀
29 января 2017, 09:48 Ответить
um007 29 января 2017, 15:51
Оценка
Если честно, то не ожидал от Бондарчука столь классного фильма. Главное в фильме не хорошая сюжетная линия, не отличный актерский состав, не качественные спецэффекты, а заставляющая думать о нашей сегодняшней жизни синергия общего эффекта. Да мы многое можем, но ради чего? А не спит ли в тебе самом чудовище с которым ты не в силах совладать? Любовь, это беспрекословное исполнение твоих желаний, или жертвенность? А не случится ли в Москве, Екатеринбурге или где ещё массового психоза, спланированного в сети? Нами самими , без спецструктур, как было на Манеже? Как обуздать стихию самовыражения жестокости? Вопросов много. Отличный фильм. Надо смотреть и обязательно с отпрысками. Федор молодец. Спасибо ему за Меньшова и Старшенбаум. А вот Петрова жалко, теперь этот страшно негативный образ морального урода будет довлеть над его карьерой. Все в кино!!!
29 января 2017, 15:51 Ответить
Юленька Рыженькая 29 января 2017, 15:51
Отличный фильм! Не примитивный. Со смыслом. Больше конечно для подростков,но проникновенно очень. Шанс молодому поколению увидеть себя. Актёры молодцы. Русский менталитет присутствует. Смотреть интересно,во всем мера. Рекомендую
29 января 2017, 15:51 Ответить
А F 29 января 2017, 16:08
Оценка
Фильм от души. На одном дыхании. Респект.
29 января 2017, 16:08 Ответить
Надежда Елфутина 29 января 2017, 16:38
Оценка
Не хотела идти ,но на ближайшее время больше не было не чего, помню еле высидела "День независимости" и тут тоже самое ,но ОШИБЛАСЬ круто просто по русски душевно.РЕСПЕКТ. 😍 😍 😍
29 января 2017, 16:38 Ответить
deniss25 29 января 2017, 17:20
Оценка
Поражен восторженным отзывам здесь, коих большинство. И теперь не удивлюсь, для кого снимают такое кино - это удручает( Впечатление, что у Бондарчука миссия - привить ненависть к русскому кинематографу. Но он пошел еще дальше, ибо становится стыдно как-то за то, что я русский после просмотра сего "шедевра". А должен был быть горд, судя по посылу, который намеревались заложить создатели. Но позвольте - я не быдлота, и не стадный баран
29 января 2017, 17:20 Ответить
deniss25 29 января 2017, 18:10
Оценка
,чтобы восхищаться и писать о том, что фильм о нас, о русских, что это зеркало современного русского мира и о патриотизме русского народа в борьбе с инопланетным захватчиком. Нет этого всего в фильме. Впервые в жизни мне захотелось выйти из зала уже в середине фильма, и впервые в жизни после того, как я вышел, почувствовал какое-то отвращение, будто на меня вылили ушат дерьма - настолько мерзкое зрелище этот фильм. Нет, с картинкой все более-менее хорошо. Эффекты очень даже на уровне. В этом плане русский кинематограф идет семимильными шагами. Но и их там немного, как для фантастического фильма. Все, что остается в памяти после просмотра, нет, даже не так - врезается, вгрызается в память - это ор неуравновешенного главного героя и быдлота, много быдлоты, пол Москвы быдлоты. Ребят, вы серьезно? Никто не отрицает того факта, что среди русских в каждом городе, в каждой деревне есть представители этой прослойки, но зачем выставлять это напоказ, да еще в таком количестве? Это не основная масса населения, далеко не основная. Конкретно по фильму - инопланетный корабль сбили, а быдлота утверждает - они на нас напали, одного из них убивает свой же - нет, это гуманоиды убили и мстя моя будет страшна! Пропаганда курения от главгероини - это сверх моего понимания. По банальности и абсурду - высший балл - стадо гопников, вооруженных битами против механических машин, да еще и внеземного происхождения. На город упал гигантский НЛО - да нормально, что тут такого - живем дальше - работаем, учимся, веселимся на концерте Макса Коржа (кому он интересно там сделал минет, чтоб его так пропиарили?) - всего лишь рухнула инопланетная тарелка и разнесла пол Москвы, подумаешь. Первый контакт с инопланетянами - тут без комментариев - Здравствуйте, меня зовут Вася Пупкин, а вас? О защите самого объекта со стороны властей тут уже писали выше - где армия, где спецподразделения? У нас ведь такая мощная, одна из самых мощный армий в мире - не смогли противостоять группке гопоты и быдлоты? Это даже не смешно. О том, кем оказались сами инопланетяне, и как было показано их вливание в наш мир промолчу, ибо это будет откровенный спойлер. Скажу лишь, что меня сей факт оооочень разочаровал и вторую половину фильма я смотрел уже без интереса. О чем я - там интерес закончился на 15й минуте фильма. Дальше только раздражение от того, что я вижу, даже злость. Бондарчук - я лично тебе плюнул бы в лицо (как это делает твой "русский народ" из твоего же фильма, быдло народ) за то, что вытянул из меня обманом (трейлер внушал надежду) мои кровные. Я не жадный - люблю и в Аймакс сходить, если вижу, что продукт годный. В данном случае пожалел и время, и деньги. Кто еще не ходил - поберегите свои глаза, нервы и время. Это не День Независимости, не Прибытие (вот приятная взору и душе фантастика) - это плевок в сторону русского человека, насмешка над ним. Ну не такие мы, не быдло. Не все, по крайней мере...
29 января 2017, 18:10 Ответить
Анна Кирсанова 29 января 2017, 19:19
Оценка
Да! Согласна, что фильм для молодёжи больше, чем для старшего поколения! Патриотизмом и не пахнет, русская молодёжь показана не с лучшей стороны, если будут смотреть люди из из других стран, решат в России так всё и есть, серо и уныло, что молодёжь такая агрессивная, и совсем без мозгов. Самое печальное, что это не так! Надо было конечно больше патриотизма, и показать лучшую сторону о России! В каждой стране есть свои отморозки, так надо было фильм снимать только о них, и назвать "Мы из Чертаново", или как-то по другому! И наши доблестные вооружённые силы подвели(смех да и только). Дочка сказала, что беременна и её папа отменил совещание- ну детский сад! Наивный фильм, ожидала, что будет лучше.
29 января 2017, 19:19 Ответить
Екатерина Корсакова 29 января 2017, 20:20
Оценка
Ходили на фильм всей семьей. Фильм очень понравился. Многие пишут ,что фильм ужасный но мне кажется,что это все вранье.Конечно у всех свои вкусы,но фильм очень хороший. Актерский состав отличный, все молодые и талантливые. Спецэффекты были на уровне.Фильм с глубоким смыслом.Всю дорогу думала о том ,а вдруг это может произойти в Москве,Арзамасе или в другом другом городе. Всеобщем фильм очень хороший. И надо отжать должное Федору Бондарчику.
Ставлю 5 из 5.И надеюсь на продолжение
29 января 2017, 20:20 Ответить
Юленька Рыженькая 29 января 2017, 20:23
Ребят,никто и не писал о патриотизме молодёжи. А молодое поколение показано разное...и умное, и агрессивное. Мысль про агрессивную молодёжь была в том,что можно много бед натворить именно из-за злости и агрессии,прикрываясь благими намериниями. Вот и всё....
29 января 2017, 20:23 Ответить
Елена Тюрина (Михайлова) 29 января 2017, 21:34
в ответ на сообщение kokonova85 от 28 января 2017, 22:38
Оценка
Стесняюсь спросить, и в где там умная и мудрая мысль. Не в том ли , что на всю публику рекламируют как хорошо, что девушка курит. А може то, что военные силы не могут справиться с инопланетянами, а местная гранта с битами всех разбомбили? Да уж. А за умными и мудрыми мыслями, я обращаюсь к книгам, которых у меня очень много. Могу поделиться, для того, чтобы сегодняшняя молодежь знала,где их брать, эти мысли. А в кино я хожу чтобы отдыхать и радовать глаз необычными сюжетами, спецэффектами и т.д., а не чтобы поесть ведро попкорна, как Вы соизволили написать....
29 января 2017, 21:34 Ответить
Елена Тюрина (Михайлова) 29 января 2017, 21:49
в ответ на сообщение Елена Тюрина (Михайлова) от 29 января 2017, 21:34
Оценка
Да, вспомнила еще один не мало важный бордовый факт из фильма. На Землю приземлились инопланетяне, город подвержен инопланетному захваты, а детишки в школу шлепают. Вот умора. У нас занятия отменили из-за вируса гриппа, а тут, то всего лишь инопланетяне.
29 января 2017, 21:49 Ответить
Анна Кирсанова 29 января 2017, 22:15
в ответ на сообщение Елена Тюрина (Михайлова) от 29 января 2017, 21:49
Оценка
А переливание крови! Очень смешно, один в обморок упал, а девушка сама проколола вену себе и инопланетянину, и перелила кровь, никто даже не зашёл, где весь медпарсонал? Перелила кровь и пошла дальше! 😆
29 января 2017, 22:15 Ответить
Леонид Литвинов 30 января 2017, 04:26
Оценка
Впечатления от фильма двоякие.Были интересные моменты,в основном связанные с фантастикой(люблю ее).Задумка интересная в целом.Но количество бреда,несуразицы в фильме зашкаливает.Начиная от действий военных и кончая этой дикой гопотой из Чертанова.Типа президент -алконавт какой-то.Меньшиков совсем не создан для этой роли.У нас в сериалах столько "настоящих полковников "играет-любой бы лучше смотрелся на его месте.Он совсем не воин).
30 января 2017, 04:26 Ответить
Егор Кузьмин 30 января 2017, 08:55
Хочу посмотреть фильм
30 января 2017, 08:55 Ответить
Ойдушкаумник 31 января 2017, 00:22
Не понравился фильм совершенно. Соглашусь со всеми негативными отзывами кроме одного эмоционального с нецензурным выражением. Единственный плюс- графика, но она не заслуга нашего кино или Бондарчука, а тех америксовских компаний, о которых публично расписано в информации о фильме. К сожалению большинство фильмов (т.н.блогбастеров) снимаются для такого непритязательного зрителя, коего сейчас, к большому сожалению, большинство. Не хотят у нас видеть думающего зрителя, а зритель и сам думать не хочет. Хлеба и зрелищ. За столетия мало что изменилось.
31 января 2017, 00:22 Ответить
Алексей Маркушин 31 января 2017, 23:29
Оценка
Хороший фильм! Рекомендован к просмотру)
Не надо стереотипов, просто посмотрите!
Впечатления остались положительные 😀
31 января 2017, 23:29 Ответить
Алексей Маркушин 31 января 2017, 23:33
в ответ на сообщение Анна Кирсанова от 29 января 2017, 22:15
Оценка
это ж фииильм! Что за комментарии и критика? Не берусь защищать наш кинопрокат, бывает и шлак, но этот фильмец посмотреть можно)
Если так судить любой фильм - о Боже, они не показали сцену испражнения ГГ, а как же он живёт, что он ест и пьёт - всё, пленку в топку, кино не алё... 😁 😁 😁
31 января 2017, 23:33 Ответить
ovoinkova 1 февраля 2017, 14:18
Оценка
Хороший фильм!
Очень рекомендую посмотреть!
В фильме не столько важно - какой именно район города описан, как неблагополучный и полный отморозков, которые просто быдло дездумное, а важны именно те моменты, что это в природе существует! Это могло быть в любом городе не в Москве. Просто это показано в гратескном виде.
Но самое важное, что наряду с грязью и толпой (хорошо показано принципы создания и управления толпы - как безмозглыми биороботами) фильм рассказывает о человечности, любви, бессмертии, про страхи и бесстрашие. На глубинном уровне зритель невольно становится героем фильма и делает выводы - на чью сторону он хотел бы встать, безмозглым управляемым быдло или думающим и управляющим своей жизнью Человеком!
Честно после фильма остались положительные чувства! И захотелось сделать как можно больше добрых дел!
Благодарю за это создателей фильма!
Радует, что толпа - это крошечная кучка (которую к счастью есть силы усмирить, и надеюсь вразумить), а во главе управления - мыслящие и великие люди, которые понимают важные моменты и дорожат несокрушимыми истинными ценностями!
А про мощь и величие Российского вооружения (как говорится в некоторых отзывах) - считаю, вряд ли Бондарчук показал в полной мере. То что показано - это так... игрушки. На самом деле всё, думаю по-серьёзнее!
Фильм добрый, про взаимопомощь и любовь! Про величие нравственности и главенство бесстрашия!
Действительно в мире есть что-то по важнее бессмертия!
1 февраля 2017, 14:18 Ответить
lukido 1 февраля 2017, 16:42
Оценка
Я почитала отзывы " знатоков и ценителей"... Так вот мое скромное мнение: Ни один америкосский фильм- катастрофа не дал той гаммы впечатлений, какие я получила, смотря этот фильм. Спасибо всем создателям. Музыка, графика, актерский состав, все отлично!!! А препарированием пусть " ценители" занимаются. Кстати, смотрела в 3D.
1 февраля 2017, 16:42 Ответить
Weblicator Ru 2 февраля 2017, 15:07
Оценка
Фёдор Бондарчук ни на день не обманул об ожидаемой дате премьеры фильма в России. О дате премьеры я узнал в августе 2016, фильм закончили снимать 12 декабря 2016. За полтора месяца команда успела закончить работу в срок. То, что дистрибуцию картины и её прокат осуществляет Columbia Pictures, уже говорит о качестве российской ленты.

Чтобы не раскрывать сюжет, пробегусь по последнему трейлеру, как самому информативному, каждый последующий трейлер выходил со всё новыми подробностями, подогревая интерес. Сами съёмки фильма также были засекречены, актёрам нельзя было пользоваться камерами мобильных устройств. Секретность подогревала интерес к фильму у зрителей, и была мерой предосторожности создателей фильма.

Итак, симпатичная Ирина Старшенбаум сразу появляется в кадре, мы видим её кавалера (Александр Петров), первого парня на районе, видим, как системы противовоздушной обороны засекли объект, видим эффектную работу командного центра и лётчиков, всё снято очень зрелищно в традициях лучших фантастических фильмов. Эффектнейшим образом показано падение объекта на жилые дома, правдоподобно. Пришельцы представлены визуально также выше всяких похвал. И такую красоту сделала российская студия.

Контакт между главной героиней и пришельцем случится, конфликт местной молодёжи с пришельцами - тоже. « - Это наша земля ! » - кричат суровые парни из московского района Чертаново, и они реалистично суровы.

Это социальная фантастика. Пришельцы в фильме условны, вместо них вполне можно представить людей другой этнической группы, а можно социальной, какой угодно. В фильме показано, как легко молодые люди поддаются призывам из соцсетей и как сами разжигают ксенофобские настроения, используя интернет. Инфоповод не просто проверить на ложь, проще поверить. Видно, как телевидение повышает градус напряжённости. «Телевизор - опасная штука» - говорит героиня фильма - «Посмотришь какое то время – сам пойдешь пришельцев мочить». Подробно и с разных ракурсов представлена психология толпы. Фёдор Бондарчук, работая над фильмом, смотрел документальные видеозаписи конфликта в московском районе Западное Бирюлёво, снятые осенью 2013 года.

К слову, «Обитаемый остров» Бондарчука по повести братьев Стругацких тоже фантастика социальная. А сама повесть в СССР была подвергнута жесткой цензуре.

Это нравственная фантастика. Герои фильма вынуждены делать нравственный выбор не один раз, сложные эмоции различимо видны на лицах актёров.

Более четверти фильма смотрятся на одном дыхании, далее притязательному взгляду человека за сорок становится скучновато, появляется скепсис. Настолько, что мелькнула мысль в кинозале о том, что снова вслед за «Викингом» отечественное кино лишь пиарилось хорошо.

Но вскоре фильм снова зацепил, да так, что полностью реабилитировал отношение к себе, как в первой части, ощущается гордость за наше кино.

Хорошая игра актёров, в особенности Александра Петрова. Его трансформация из раздражения во гнев - это искусство игры. А апогей гнева - то, что не забудется из этого фильма. Но это уже не только великолепная игра актёра, но и отличная режиссерская и операторская находка. Крупный план лица в гневе, великолепная мимика и усиливающее эффект цветовое оформление великолепны.

В «Притяжении» интересный захватывающий сюжет, юмор, эротика, экшн, семейные отношения, молодёжная субкультура, властные структуры и СМИ, армия, различные проявления чувств, великолепная музыка Ивана Бурляева и отличная картинка Михаила Хасая. И главное чувство, вынесенное отдельной строкой в конце - любовь, которая важнее бессмертия.

Очень радует, что Фёдор Бондарчук планирует выпустить сиквел «Притяжения» и что, возможно, появится режиссёрская версия продолжительностью 3 часа 15 минут.

Этот российский фильм однозначно стоит того, чтобы посмотреть его в кинозале, тем более, что любители IMAX смогут увидеть фильм в этом формате.

Приятного просмотра !

Weblicator.
2 февраля 2017, 15:07 Ответить
vertymn 3 февраля 2017, 00:22
Оценка
На фильм идти не хотел. Уговорила жена думал сейчас уткнусь в телефон и делами займусь. Первые 15-20 минут хороший экшн. Затем немного скучновато , и плавный переход в интересный финал. Очень хорошее послевкусие и состояние после просмотра картины. Сюжет о нас простых людях когда необходимо принимать решения и отвечать за них. Свожу старших дочек обязательно.
3 февраля 2017, 00:22 Ответить
dior80-02 3 февраля 2017, 09:46
Оценка
уж чего не ожидал так чего не ожидал..мне понравилось (хотя шел с предчувствием лажы 😄 ) ЗАЧЕТ!!! к небольшим недочетам сценария и некотором отсутствии обеспечения НОРМАЛЬНОЙ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА (ЗОНЫ) приземлени, а точнее падения "тарелки" можно легко привыкнуть и свыкнуться с этой мыслью...очень улыбнуло упоминание Жанны Агузаровой (вроде в Ютубе) или в бегущей строке на России24, мол она предскзала их появление намного ранее (не обессудьте дословно не помню)
3 февраля 2017, 09:46 Ответить
SKY 4 февраля 2017, 00:14
Оценка
Фильм хороший, рекомендую посмотреть. Для нашего кино, и для Бондарчука - ну прям респект.
😚
4 февраля 2017, 00:14 Ответить
Alexandr Neymark 4 февраля 2017, 00:42
Оценка
Вроде интересный сюжет, хорошие спецэффекты, но слишком много глупых и дешевых штампов, которые портят впечатление от фильма. Такое ощущение , что режиссер живет среди уродов каких-то и он про них фильм снимает. Жаль. Очередное разочарование (можем делать хорошо, а выпускаем фигню)
4 февраля 2017, 00:42 Ответить
Ольга С 4 февраля 2017, 07:07
Оценка
Нам с мужем фильм очень понравился! Есть конечно наивные моменты, но в целом смотрели на одном дыхании. Не могу понять откуда настолько негативные отзывы, но у каждого свое мнение.
Отличный молодежный фильм! Интересный сюжет, хорошая игра актеров,
спецэффекты отличные. Мы ходили на 2D.
4 февраля 2017, 07:07 Ответить
Leo Gooding 4 февраля 2017, 09:26
Оценка
Дебильный фильм. Вывод один – свяжешься с русскими отморозками – обгадят все. Организовать ничего не могут. Особо охраняемая зона – проходной двор, а молодежь наша … как можно так их не любить. Не гордость за Россию, а горький осадок - в каком дерьме мы живем. Спасибо Федор, лучший пропагандистский фильм. Думаю, Европа и Штаты его купят!
4 февраля 2017, 09:26 Ответить
Николай Копарев 4 февраля 2017, 16:20
полное очередное федино говно . люди пишут фильм хороший так кто напишет что сходил и облажался деньги на ветер выкинул
4 февраля 2017, 16:20 Ответить
васька кровать 4 февраля 2017, 17:12
Как любитель фантастики 2из5 если о не считать. Малобюджетный американский фильм конца првека зрелищнее. Смотреть нудно - ждёшь другое. На один раз.
4 февраля 2017, 17:12 Ответить
ivbondarev 4 февраля 2017, 22:32
Оценка
У бондарчука сьехала шляпа смотреть невозможно ушел из кинотеатра даже мои дети 8 лет которые смотрели и фанатели от звездных войн стражи галактики и т д сказали не интересно давай уйдем в коридорах кинотеатра мега дыбенко идет ремонт а билеты продают за 350 рублей как долго Нас всех еще будет страна" держать за быдло федор верни деньги за билет -всем кто хочет забрать!!??!
4 февраля 2017, 22:32 Ответить
Anastasia Davydova 5 февраля 2017, 10:34
Оценка
Фильм очень понравился!!!
Ходила вчера, до сих пор под приятным впечатлением. Если учесть, что это наш русский фильм, то вообще респект Бондарчуку! Актеры великолепно играли, сюжет, спецэффекты, все на уровне. Смотрится на одном дыхании!)
5 февраля 2017, 10:34 Ответить
gt1964 5 февраля 2017, 18:13
Основная мысль сюжета хорошая и заслуживает уважения а сам фильм для недалеких подростков и пятиклассников.Им может и понравится.
5 февраля 2017, 18:13 Ответить
andress 5 февраля 2017, 19:54
Оценка
Лично мне в этом фильме больше всего понравилась фраза сказаная девушкой инопланетянину : - "Не залипай (на телевизор) , посмотришь 30 минут и сам пойдёшь вас мочить" .Фильм в целом -так себе , для подростков .
5 февраля 2017, 19:54 Ответить
pavluha25-52 6 февраля 2017, 09:23
Оценка
Фильм хороший, рекомендую к просмотру.
6 февраля 2017, 09:23 Ответить
Maria Kuskina 6 февраля 2017, 09:40
Оценка
Фильм очень понравился!!!!начиная от сюжета и заканчивая моралью))) очень добрый интересный фильм! Ходили с мужем, в зале не было свободных мест! Всем советую его посмотреть! Бондарчук молодец!!
6 февраля 2017, 09:40 Ответить
Rusmaa 7 февраля 2017, 00:18
Оценка
Прочитав отзывы ( в основном положительные), даже не ожидала , что будет такой интересный фильм!!! Съёмки супер! Неужели наши научились снимать!!! 5 баллов! Викинг разрекламировали так , что просто вау! А на самом не о чем! Об этом фильме рекламы не видела и он меня поразил!!!
7 февраля 2017, 00:18 Ответить
Саша Артемьев 8 февраля 2017, 17:24
Оценка
Фильм очень крутой! Отличная оценка! Создатели просто красавцы - и зрелищность и визуальные эффекты, дизайн корабля, костюмов, игра актёров, сценарий, смысловой посыл - всё очень круто! Тем более, что наконец-то подобный фильм сделали наши, а не холивуд! После этого фильма и фильма Экипаж, я могу уверенно сказать, что в России всё-таки могут крутые фильмы делать и нашим современным кино можно гордиться!
8 февраля 2017, 17:24 Ответить
missis.vesna8 8 февраля 2017, 23:40
Может быть не всё идеально в этом фильме и есть много погрешностей, но это картина, на которую СТОИТ сходить. И она очень актуальна для нашего времени. Бондарчуку - респект.
8 февраля 2017, 23:40 Ответить
Виктор Береговой 9 февраля 2017, 21:31
Нормальный фильм, наконец-то такой фильм сделали наши,
9 февраля 2017, 21:31 Ответить
Анна Кирсанова 11 февраля 2017, 11:37
в ответ на сообщение Maria Kuskina от 6 февраля 2017, 09:40
Оценка
да уж очень "добрый", особенно, когда толпа оморозков с дубинками идут всё ломать и крушить! Неужели так всё у нас плохо в стране?
11 февраля 2017, 11:37 Ответить
Анна Кирсанова 11 февраля 2017, 11:40
в ответ на сообщение Саша Артемьев от 8 февраля 2017, 17:24
Оценка
Экипаж намного лучше, человечнее и добрее, чем этот фильм! Экипаж лучший фильм! Обожаю Машкова, где бы он не играл всегда успех!
11 февраля 2017, 11:40 Ответить
Владимир 11 февраля 2017, 19:04
Оценка
В целом фильм неплохой... Но на один раз.
11 февраля 2017, 19:04 Ответить
nikolaev.dom 12 февраля 2017, 17:58
Оценка
Фильм очень понравился. Давно не смотрели такого российского кино.
12 февраля 2017, 17:58 Ответить
iuheniomail 12 февраля 2017, 21:20
Оценка
Вообще, думал, что там будет больше экшэна, а там 90% сплошная мелодрма. Вот если бы было наоборот, было бы супер)
12 февраля 2017, 21:20 Ответить
Виктор 12 февраля 2017, 22:29
Оценка
Ходил на "Притяжение" с женой и дочерью.
Фильм для семейного просмотра. Рекомендую.
Идите и смотрите!
Приятного волнительного просмотра!
А также светлых мыслей и правильных поступков в Вашей жизни!
12 февраля 2017, 22:29 Ответить
Aleksandra Persheeva 19 февраля 2017, 01:36
Оценка
Отзывы диаметрально противоположные и именно по этому решили с мужем сходить. Но честно вам скажу, я разочаровалась. Хоть я и люблю фильмы катастрофы, где "маленький человек" становится героем, а "герой" показывает свои истинные низменные качества и тд.. В этом фильме все какое-то однобокое, черно-белое ... И очень-очень много несостыковок.. Такое ощущение, что Федор считает всех зрителей гопотой из фильма, ради которых над логикой в сюжете можно и не заморачиваться, мол, и так съедят и напишут хвалебных отзывов. Судя по отзывом так и есть. Это печально.
Наверное этот фильм снят для подростков. Для них в самый раз: юношеский максимализм, ветер в голове, незрелость восприятия..
19 февраля 2017, 01:36 Ответить
Aleksandra Persheeva 19 февраля 2017, 16:53
в ответ на сообщение Weblicator Ru от 2 февраля 2017, 15:07
Оценка
Показана молодежная субкультура? Вы серьезно??? Наша молодежь не такая! да есть определенная прослойка агрессивных подростков из неблагополучной среды, но есть и светлые головы и добрые и умные ребята за которыми будущее.. В фильме же показаны только убогие, агрессивные ребята.. Явный перекос .
19 февраля 2017, 16:53 Ответить
Ира Песова 22 февраля 2017, 00:21
Оценка
Фильм МЕГА КРУТОЙ ! Посмотреть нужно всем и немного подумать о нашей жизни . Интересно от начала до конца. Очень понравился!!!
22 февраля 2017, 00:21 Ответить
Игорь Борисов 24 февраля 2017, 02:06
Оценка
Наконец-то у Бондарчука получилась Фантастика!
Внятный сценарий, продуманные диалоги, отличная игра актёров, аккуратное срезание неизбежных заусенцев типа массовых мероприятий во время военного положения. Про фильм нельзя сказать "не хуже Голливуда", он содержит качественное сообщение именно для российского зрителя, поэтому "он лучше".
Надеюсь, вторую часть (а она будет, судя по последнему кадру) Фёдор не замылит и сделает также доброкачественно.
24 февраля 2017, 02:06 Ответить
Vesko_petkov Vhzqgstp 24 февраля 2017, 19:58
Оценка
Очень хороший фильм!
24 февраля 2017, 19:58 Ответить
elektro1969 24 февраля 2017, 23:29
Оценка
Великолепный фильм! Только вот два маленьких замечания: это фильм не о инопланетянах, а о землянах-дикарях и называться должен соответственно-"Земля землянам???"-например. В отличии от голливудских помоев не только спецэффекты, но и пища для мозгов.
24 февраля 2017, 23:29 Ответить
Nata Zork 26 февраля 2017, 12:24
Оценка
Фильм не понравился, ушла с середины сеанса, чушь для школьников
26 февраля 2017, 12:24 Ответить
Дженни_Кодес 27 февраля 2017, 16:01
Я пошла на этот фильм потому, что критические отзывы написаны профессионально и грамотно, в отличие от хвалебных а-ля "круто-круто"....
Не пожалела! Фильм понравился в целом! Мысль режиссёра проста и понятна. И ни к чему, кстати, было вкладывать идейные лозунги в уста героев. Неужели настолько зритель тупой?)))
Люди, которые собрались воевать с инопланетянами, в следствие своей тупости и агрессивности стали воевать сами с собой.
Да, мысль понятна. Но фильм оставляет очень много вопросов и нестыковок. Т.к. одно дело мысль, а другое - её сценарно-режиссёрское воплощение. Если инопланетный корабль потерпел бедствие, то почему вследствие этой нештатной ситуации не сообщить людям о себе? Да, был Протокол. Но ситуация вышла из-под контроля! То, что корабль бы сбит, в этом нет странности - кто бы поступил иначе? Далее корабль затихарился в руинах и ничего о себе не сообщал. Провоцируя людей на понятные действия. Надо сказать, что агрессия людей выглядит немасштабно, а попросту говоря - мелко и смешно. Т.к. весь образ человека агрессивного - это чертановские гопники, понторезы и всякая шпана. Представители власти ведут себя достойно и агрессию не проявляют. Героиня - не глупая и не чёрствая девушка - встречалась с каким-то гопником-жлобом. Почему она это делает? Назло папе? Чушь... Единственный мужчина, который растопил её сердце, оказался немногословный инопланетянин. Т.е. этот парень - единственный нормальный? Что, нету вокруг умных и хороших парней? И надо обязательно связываться с каким-то уродом? Откуда что берётся? Сцена с переливанием крови - просто мрак. Уж лучше он ему просто бы дали аспирина и забинтовали рану. Смешно и глупо выглядела эта сцена.
Про вечную жизнь инопланетян - тоже странно. Т.е. они не размножаются? Просто живёт где-то кучка существ, похожих на людей? Живут, не зная о чувствах? Эдакие высшие существа, однако как только один из них встретил девушку, он сразу научился и вкушать пищу, и любить, и сострадать, и принимать адекватные решения.
И чем тогда эти существа круче нас, людей? И зачем нужна нам их размеренная вечная жизнь, если такая жизнь - скука смертная?
Ни страстей, ни любви...
Вобщем, на эту тему можно очень много размышлять.
27 февраля 2017, 16:01 Ответить
Анна Кирсанова 28 февраля 2017, 17:00
в ответ на сообщение Weblicator Ru от 2 февраля 2017, 15:07
Оценка
И это эротика? Когда скорей трусы снимает в самом начале фильма, а потом дом рушится! Дурацкое начало! Да и весь фильм! На один раз, для разнообразия можно посмотреть!
28 февраля 2017, 17:00 Ответить
akmal9848 1 марта 2017, 14:27
Как правильно и очень мудро сказал Михаил Галустян, фильм полное говно!! и как это они умудрились получить финансирования Коламбия пикчерс!!
1 марта 2017, 14:27 Ответить
Алёна Малькова 6 марта 2017, 00:43
ЛОГИКА в фильме напрочь отсутствует (от самого начала и до конца!!!), не хочу грузить спойлерами, но сами всё увидите, когда посмотрите. Прочитав много хороших комментариев, подумала, что Бондарчук всё-же растёт........................ Ан нет, скорее катится, набирая ускорение)))
6 марта 2017, 00:43 Ответить
alex 9 марта 2017, 13:30
Оценка
Не самый худший фильм проката.
Понравилось: простенько, внешний враг заокеанский Атсутствовал, хэппи энд.
Не понравилось: много рекламы, школьников показали (простите, школьники!-это мне так показалось) тупыми, необразованными, вольно обращающихся с оружием, ведущих себя хуже Промакашки (дно) из "Места встречи..."
9 марта 2017, 13:30 Ответить
vanek_9 21 марта 2017, 23:59
Оценка
надо запретить бондарчуку снимать фильмы, всем смотреть обзор бэдкомедиана
21 марта 2017, 23:59 Ответить
Masha46849 22 марта 2017, 15:35
Оценка
Полнейший бред . Куча несостыковок. Чего и стоило ожидать .
22 марта 2017, 15:35 Ответить
Weblicator Ru 5 апреля 2017, 14:33
в ответ на сообщение Aleksandra Persheeva от 19 февраля 2017, 16:53
Оценка
Там показаны _разные_ ребята. И агрессивные, и совсем не агрессивные. Или вы только трейлер смотрели ?
5 апреля 2017, 14:33 Ответить
Zhanna Shupilo 29 апреля 2017, 22:31
Оценка
В восторге!!! Этого достаточно!!!
Хочу ещё раз пересмотреть!!!
29 апреля 2017, 22:31 Ответить
Андрей 12 ноября 2019, 00:57
Оценка
старюсь уйти от стереотипа, но не могу, сравнивая БМВ и Жигули!
фильм не очень интересный, но хороший.
отвратительная музыка и совсем не люблю ни Петрова, ни Старшенбаум ;((
очень не привычно смотреть в таких ролях Гармаша и Меньшикова ;))
спецэффекты есть!
мне кажется, российскому кинематографу нужно больше снимать таких фильмов, потому что у америкосов не сразу всё получаться стало.
4 балла из 10ти!
12 ноября 2019, 00:57 Ответить
Егор Симендеев 25 сентября 2020, 04:04
в ответ на сообщение Серега Мельников от 27 января 2017, 11:04
Согласен,ерунда полная
25 сентября 2020, 04:04 Ответить
Дмитрий Магадан 30 октября 2020, 05:32
Оценка
Я смотрел фильм и не понимал, да как так то. Такая замечательная идея, такая хорошая графика, и такой ужас снят, не ужели они сами не смотрят то что снимают.
Я не верил этим героям, у них нет никакой мотивации, я не хочу спойлерить но я смотрел фильм и не понимал зачем они все это делают, думаю режиссер бы ответил бы - да просто так.
Я думаю что после того как сценарий был написан, они понимали что у персонажей нет мотивации что либо делать, но решили что и так сойдет, схавают.
30 октября 2020, 05:32 Ответить
