Дружинники
– Для охраны правопорядка четверо жителей небольшого городка решили организовать отряд самообороны. На самом же деле друзья мечтают, хотя бы раз в неделю, как следует оторваться вдали от скучного семейного очага. Однако очень скоро им действительно придется защищать свой город, а заодно и весь мир, от настоящего инопланетного заговора, который грозит уничтожить все человечество…
9/10
Фильм афигенный , куча смешных моментов ( да они пошлые , но это ещё и круче )
Да из-за одного актёрского состава , фильм уже ЛУЧШИЙ !!!! ✊
9/10
Авторизация по e-mail