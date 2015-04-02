Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Дружинники - трейлер
Киноафиша Трейлеры Дружинники. Трейлер

Дружинники. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 24 мая 2012
Дружинники – Для охраны правопорядка четверо жителей небольшого городка решили организовать отряд самообороны. На самом же деле друзья мечтают, хотя бы раз в неделю, как следует оторваться вдали от скучного семейного очага. Однако очень скоро им действительно придется защищать свой город, а заодно и весь мир, от настоящего инопланетного заговора, который грозит уничтожить все человечество…
Все трейлеры фильма
Дружинники - дублированный трейлер дублированный трейлер
Дружинники - отрывок 8 отрывок 8
Дружинники - отрывок 7 отрывок 7
Дружинники - отрывок 6 отрывок 6
Дружинники - отрывок 5 отрывок 5
Дружинники - отрывок 4 отрывок 4
Дружинники - отрывок 3 отрывок 3
Дружинники - тв ролик 13 тв ролик 13
Дружинники - тв ролик 12 тв ролик 12
Дружинники - тв ролик 11 тв ролик 11
Дружинники - тв ролик 10 тв ролик 10
Дружинники - тв ролик 9 тв ролик 9
Дружинники - тв ролик 8 тв ролик 8
Дружинники - тв ролик 7 тв ролик 7
Дружинники - тв ролик 6 тв ролик 6
Дружинники - тв ролик 5 тв ролик 5
Дружинники - тв ролик 4 тв ролик 4
Дружинники - тв ролик 3 тв ролик 3
Дружинники - тв ролик 2 тв ролик 2
Дружинники - дублированный отрывок без цензуры дублированный отрывок без цензуры
Дружинники - отрывок 2 без цензуры отрывок 2 без цензуры
Дружинники - отрывок 1 отрывок 1
Дружинники - международный трейлер международный трейлер
Дружинники - тв ролик 1 тв ролик 1
Дружинники - трейлер без цензуры трейлер без цензуры
Дружинники - тизер тизер
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Несмешная не комедия, но прикольный фильм в стиле Comedy Club, хотя Comedy Club чтобы достигнуть уровня шуток в этом фильме ещё работать, работать и работать и тогда они ещё может быть подойдут к уровню той околесицы, которая звучит с экрана. Бен Стиллер, бюджетный вариант Адама Сэндлера (а в свою очередь Адам Сэндлер - это малобюджетный вариант Сильвестра Сталлоне, Аль Пачино, Николаса Кейджа, Хью Гранта и т.д.) играет комедию и драму, фантастический триллер и детектив и наверное что-то ещё, то есть те жанры, которые в себя включает этот фильм, чтобы было что показывать. Неожиданные повороты сюжета поддерживают интригу и позволяют досмотреть фильм до конца, хотя складывается впечатление, что эти наивные шутки-приколы столь бесхитростны, что смеяться довольно натужно и смеяться право не смешно. Объективности ради следует заметить, что по сравнению с голливудскими комедиями, которые демонстрируются на канале ТНТ и представляют из себя вне зависимости от бюджета и звёздности актёров несусветную чушь, этот фильм, благодаря прикольному юмору от компании придурков, которых играют актёры и заложенной в нём интриге сюжета - настоящий шедевр, хотя и явно уступает картине "Третий лишний". Один раз можно посмотреть без сожаления. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
✊ Фильм СУПЕРСКИЙ !!!!! ржака полная . Актёрский состав просто отличный . Кароче фильм очень позитивный.

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Queen Julia да ну вас !!!! Вы какие то все скучные ✊ Вам что по 50 лет ???



Фильм афигенный , куча смешных моментов ( да они пошлые , но это ещё и круче )

Да из-за одного актёрского состава , фильм уже ЛУЧШИЙ !!!! ✊



9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Плоский юмор и меня накрыл шок стиллер уже ТАКОЙ старый?? Ай я яй.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.1 Дружинники
Дружинники фантастика, комедия, 2012, США
Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный - тизер-трейлер 01:08
Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный  тизер-трейлер
Рождение империи - тизер-трейлер 01:42
Рождение империи  тизер-трейлер
Вот это драма! - дублированный трейлер 02:12
Вот это драма!  дублированный трейлер
Доктор Гаф - второй трейлер 01:52
Доктор Гаф  второй трейлер
История игрушек 5 - дублированный трейлер 02:23
История игрушек 5  дублированный трейлер
Дастур: Проклятие - дублированный трейлер 01:00
Дастур: Проклятие  дублированный трейлер
Нюрнберг - дублированный трейлер 02:06
Нюрнберг  дублированный трейлер
Царевна-лягушка 2 - трейлер 02:25
Царевна-лягушка 2  трейлер
Твое сердце будет разбито - трейлер 01:55
Твое сердце будет разбито  трейлер
Отель "У погибшего альпиниста" - трейлер 02:19
Отель "У погибшего альпиниста"  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше