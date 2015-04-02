Меню
Солдаты удачи - трейлер
Киноафиша Трейлеры Солдаты удачи. Трейлер

Солдаты удачи. Трейлер

Дата публикации: 19 апреля 2012
Солдаты удачи – Миллионеры-адреналиноманы, которые уже взяли от жизни все, но хотят еще большего. Все они: банкир с Уолл-Стрит, гений видео игр, русский алюминиевый магнат, международный торговец оружием и один из основателей мобильной связи. За собственные деньги они отправляются на войну, чтобы почувствовать ее настоящий вкус и получить новую дозу адреналина. Но с самого начала все идет не так. Иллюзия игры рушится, как только миллионеры попадают на остров. При высадке их лодки тонут, а охрана — убита. Миллионеры оказываются на вражеской территории, не имея возможности выбраться с острова. Они паникуют и ругаются между собой, в то время как по острову их преследуют солдаты военного командира. Крейг пытается их обучить основам самообороны, но они ведут себя эгоистично, претенциозно и безответственно. Смогут ли избалованные и привыкшие к комфорту миллионеры выбраться живыми из ловушки, которую приготовил им остров?
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Вот это ТРЕЕШЬЬЬЬ =))))))) Надо обязательно посмотреть ❗️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ерунда. Ели отсидел в кинотеатре. Обычный , не интересный боевик. Для 1999 года сойдёт , но не для 2012-го =)



1 / 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
5.1 Солдаты удачи
Солдаты удачи боевик, 2011, США
