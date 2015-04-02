Голодные игры: И вспыхнет пламя
– Сумев выжить на безжалостных Голодных играх, Китнисс Эвердин и Пит Мелларк возвращаются домой. Но теперь они в еще большей опасности, так как своим отказом играть по правилам на Арене бросили вызов Капитолию. По традиции следующие, юбилейные, Голодные игры должны стать особенными, и в этот раз в них участвуют только победители прошлых лет. Китнисс и Пит вынуждены вновь выйти на Арену, где будут соперничать с сильнейшими.
Сегодня пришел посмотреть "СТАРПЕРЦЫ" и не успел на сеанс, дай думаю на "Голодные игры" схожу, так сказать второй шанс )
Теперь о фильме: в одном эпизоде, в самом начале фильма, главная героиня так не естественно играла, и я подумал, что деньги потрачены напрасно....НО Это был единственный (жесткий) косяк в этом фильме. Фильм интересный по сюжету, в нем присутствует и боевик и любовь, социальные проблемы. Долгий, но не нудный, смотрится на одном дыхании. Я ставлю этому фильму 8 из 10.
Большое спасибо, я хорошо провел вечер.
У Китнис примерно такая мордашка, пардон, лицо в фильме, слёзку бы еще добавить.
Ну как, как они так умеют?? што хошь бы отдала, чтобы так уметь плакать: с широко открытыми глазами, с немой скорбью в лице. Я если плачу, то вся ✊
Браво обоим Лоуренсам, режиссеру и актрисе! весь фильм старательно выдавливали из меня слезу, и им удалось.
Теперь вот злюсь на себя. Опять это странное чувство, что нае...ли, но хоть красиво, блин...
Сколько же в фильме страданий...
У Китнисс внезапно вьетнамский синдром, и она жутко мучается.
Если в кадре появляется хороший человек, то очень не надолго, его практически сразу начинают бить и убивать. Китнисс по этому поводу очень страдает.
В свободное от страданий время Китнисс переживает, что ее любят двое, а она так не может.
Ещё революционная ситуация у них, верхи не могут, низы не хотят. Но страдают все.
Круче всех страдает Сазерленд: с бокалом вина и розой в петлице.
Почему-то совсем не страдает Филип Сеймур Хоффман, что придает персонажу загадочности и интригует.
Самим играм отведен последний час времени. Драматизма хватает, экшена немного.
Понравилось, что болтовни не много. Если можно отыграть сцену молча, то персонажи молчат. Один так вообще немой, и это круто.
Продолжительность почти 2,5 часа чувствуется, а нам еще много местечковой рекламы скормили перед фильмом.
10 из 10.
Здесь же такая масштабная постановка, без провисаний, все хорошо и я довольна :)
9/10
