Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Голодные игры: И вспыхнет пламя - дублированный трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Голодные игры: И вспыхнет пламя. Дублированный трейлер 2

Голодные игры: И вспыхнет пламя. Дублированный трейлер 2

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 28 октября 2013
Голодные игры: И вспыхнет пламя – Сумев выжить на безжалостных Голодных играх, Китнисс Эвердин и Пит Мелларк возвращаются домой. Но теперь они в еще большей опасности, так как своим отказом играть по правилам на Арене бросили вызов Капитолию. По традиции следующие, юбилейные, Голодные игры должны стать особенными, и в этот раз в них участвуют только победители прошлых лет. Китнисс и Пит вынуждены вновь выйти на Арену, где будут соперничать с сильнейшими.
Все трейлеры фильма
Голодные игры: И вспыхнет пламя - дублированный тизер-трейлер дублированный тизер-трейлер
Голодные игры: И вспыхнет пламя - дублированный тв ролик 4 дублированный тв ролик 4
Голодные игры: И вспыхнет пламя - дублированный тв ролик 3 дублированный тв ролик 3
Голодные игры: И вспыхнет пламя - дублированный тв ролик 2 дублированный тв ролик 2
Голодные игры: И вспыхнет пламя - дублированный тв ролик 1 дублированный тв ролик 1
Голодные игры: И вспыхнет пламя - дублированный ролик о создании 1 дублированный ролик о создании 1
Голодные игры: И вспыхнет пламя - дублированный отрывок 3 дублированный отрывок 3
Голодные игры: И вспыхнет пламя - дублированный отрывок 2 дублированный отрывок 2
Голодные игры: И вспыхнет пламя - дублированный отрывок 1 дублированный отрывок 1
Голодные игры: И вспыхнет пламя - трейлер 2 трейлер 2
Голодные игры: И вспыхнет пламя - саундтрек к фильму саундтрек к фильму
Голодные игры: И вспыхнет пламя - тв ролик 2 тв ролик 2
Голодные игры: И вспыхнет пламя - ролик о создании 1 ролик о создании 1
Голодные игры: И вспыхнет пламя - тв ролик 1 тв ролик 1
Голодные игры: И вспыхнет пламя - международный трейлер международный трейлер
Голодные игры: И вспыхнет пламя - дублированный трейлер 1 дублированный трейлер 1
Голодные игры: И вспыхнет пламя - трейлер 1 трейлер 1
Голодные игры: И вспыхнет пламя - тизер-трейлер тизер-трейлер
Голодные игры: И вспыхнет пламя - превью трейлера превью трейлера
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Завтра идёёёёёёёёёёёёёём ✊ =)))))))))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Rkino 2 апреля 2015, 12:51
Смотрел первую часть, ушел на середине!

Сегодня пришел посмотреть "СТАРПЕРЦЫ" и не успел на сеанс, дай думаю на "Голодные игры" схожу, так сказать второй шанс )

Теперь о фильме: в одном эпизоде, в самом начале фильма, главная героиня так не естественно играла, и я подумал, что деньги потрачены напрасно....НО Это был единственный (жесткий) косяк в этом фильме. Фильм интересный по сюжету, в нем присутствует и боевик и любовь, социальные проблемы. Долгий, но не нудный, смотрится на одном дыхании. Я ставлю этому фильму 8 из 10.

Большое спасибо, я хорошо провел вечер.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 22/11/2013 - 08:17:20




У Китнис примерно такая мордашка, пардон, лицо в фильме, слёзку бы еще добавить.

Ну как, как они так умеют?? што хошь бы отдала, чтобы так уметь плакать: с широко открытыми глазами, с немой скорбью в лице. Я если плачу, то вся ✊



Браво обоим Лоуренсам, режиссеру и актрисе! весь фильм старательно выдавливали из меня слезу, и им удалось.

Теперь вот злюсь на себя. Опять это странное чувство, что нае...ли, но хоть красиво, блин...

Сколько же в фильме страданий...

У Китнисс внезапно вьетнамский синдром, и она жутко мучается.

Если в кадре появляется хороший человек, то очень не надолго, его практически сразу начинают бить и убивать. Китнисс по этому поводу очень страдает.

В свободное от страданий время Китнисс переживает, что ее любят двое, а она так не может.

Ещё революционная ситуация у них, верхи не могут, низы не хотят. Но страдают все.

Круче всех страдает Сазерленд: с бокалом вина и розой в петлице.

Почему-то совсем не страдает Филип Сеймур Хоффман, что придает персонажу загадочности и интригует.

Самим играм отведен последний час времени. Драматизма хватает, экшена немного.

Понравилось, что болтовни не много. Если можно отыграть сцену молча, то персонажи молчат. Один так вообще немой, и это круто.

Продолжительность почти 2,5 часа чувствуется, а нам еще много местечковой рекламы скормили перед фильмом.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oberon 2 апреля 2015, 12:51
Очень хороший фильм. Ни капли не жалею что сходил. Задумка хорошо реализована, а актерская игра выше всяких похвал! ✊ И по сравнению с первой частью не проигрывает, а это про ди- и трилогии редко можно сказать.

10 из 10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Очень долго... Можно было первый час безболезненно вырезать, а концовку красиво логично закончить ... 6/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Василий 2 апреля 2015, 12:51
Вопрос к тем кто смотрел этот фильм в Imax. Изображение 3D? или просто показывают обычное 2D видео на imax экране ? Заранее спасибо за ответ.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Среднее впечатление. Очень сложно оживить( очеловечить ) сюжет из компьютерной игры, ещё раз, по-новому, показать ту же историю из первого фильма. В отличие от настоящей фантастики примитивность отдельных сцен ( бессмысленная, непонятная жестокость, почему-то закамуфлированной под "Звёздные войны", армии; тупизна персонажей ) делает картину не фантастическим фильмом, а просто фильмом о том чего не может быть.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Хм, понравился...Хороший фильм, в отличие от первого. Что интересно, книжка первая шикарная увлекательная, фильм же совершенно неприметный получился. Со второй же частью все наооборот, книга вторая бестолковая и истеричная, зато фильм сняли класс, намного интереснее и живее первоисточника. И кстати, кого раздражали истерики главной героини, как моих друзей например, подождите! Это вы еще 3-ю часть не читали, там она на каждой странице в истерике / депрессии / отшельничестве.. Надеюсь из фильма этот весь хлам выкинут.



Здесь же такая масштабная постановка, без провисаний, все хорошо и я довольна :)



9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
parkinson 2 апреля 2015, 12:51
в конце концов посмотрел эту часть. вроде все было ничего, но вот как увидел во 2-ой половине фильма несостыковку, так прям до сих пор меня это мучает, никак не могу понять. вот скажите, когда всех на лифте доставили на место бойни, там они каждый приплыли к своему типу оружия, и ГГ, понятно, добралась до своего лука и колчана со стрелами. Вот стрелы мне до сих пор и не дают покоя. У нее в колчане было стрел 6-8. Потом они бегали по лесу, и когда напали обезьяны, ГГ расстреляла из лука,по-моему, штук 6-8 этих тваренышей, и когда ребята вышли на берег, то вроде бы показывали мельком, что колчан пуст, а потом следующий кадр и... вуаля, наша бесстрашная китти во всей своей красе с колчаном полным стрелами, а стрелы такие красивые, с перьями, как будто тока-тока сошли с конвейера американского ВПК. блин, вот после такого поворота вообще фильм перестал нравиться - вроде нюансик, а осадок остался)) Объясните данный фокус с появлениями стрел: книг не читал, 1-ую часть в прошлом году смотрел выпившим и от скуки на 2-ой половине уснул))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.6 Голодные игры: И вспыхнет пламя
Голодные игры: И вспыхнет пламя боевик, фантастика, триллер, 2013, США
Умри, любовь моя - trailer 2 02:08
Умри, любовь моя  trailer 2
Астрал. Свеча ведьмы - дублированный трейлер 01:56
Астрал. Свеча ведьмы  дублированный трейлер
Бэмби: Лесной кошмар - дублированный трейлер 01:33
Бэмби: Лесной кошмар  дублированный трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Простоквашино - трейлер 2 03:51
Простоквашино  трейлер 2
Сущность - trailer 02:02
Сущность  trailer
Чебурашка 2 - трейлер 2 02:33
Чебурашка 2  трейлер 2
Финник 2 - трейлер 2 02:21
Финник 2  трейлер 2
Горыныч - трейлер 02:43
Горыныч  трейлер
Сожалею о тебе - дублированный трейлер 02:26
Сожалею о тебе  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше