В дорогу с Тарантеллой - trailer
В дорогу с Тарантеллой. Trailer

В дорогу с Тарантеллой. Trailer

Дата публикации: 14 ноября 2017
В дорогу с Тарантеллой – Джованни, Лука и Маттео, друзья-музыканты из Апулии, которых зовут, как учеников Христа, создали фолк-группу под названием «Евангелисты» и выступают с тарантеллой на свадьбах и местных праздниках. Случай сводит их с Амирой и Тареком, тунисскими эмигрантами, которые сбежали в Италию после арабской весны. Амира, которая на родине принадлежала к артистической семье, мечтает перебраться во Францию и преподавать сценическое искусство в Париже. Тарек хочет открыть свой ресторанчик в Лондоне. Но до исполнения их желаний — тысячи километров и границ, встречи с полицейскими и опасность угодить в лагерь беженцев. «Евангелисты» решают помочь новым друзьям и обещают перевезти их через границу на своем фургончике. Но сначала Амире и Тареку придется с головой окунуться в страстный мир народной музыки и танца, путешествуя с группой по итальянскому югу.
6.2 В дорогу с Тарантеллой
В дорогу с Тарантеллой комедия, драма, мюзикл, 2017, Италия
