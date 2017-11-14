В дорогу с Тарантеллой
– Джованни, Лука и Маттео, друзья-музыканты из Апулии, которых зовут, как учеников Христа, создали фолк-группу под названием «Евангелисты» и выступают с тарантеллой на свадьбах и местных праздниках. Случай сводит их с Амирой и Тареком, тунисскими эмигрантами, которые сбежали в Италию после арабской весны. Амира, которая на родине принадлежала к артистической семье, мечтает перебраться во Францию и преподавать сценическое искусство в Париже. Тарек хочет открыть свой ресторанчик в Лондоне. Но до исполнения их желаний — тысячи километров и границ, встречи с полицейскими и опасность угодить в лагерь беженцев.
«Евангелисты» решают помочь новым друзьям и обещают перевезти их через границу на своем фургончике. Но сначала Амире и Тареку придется с головой окунуться в страстный мир народной музыки и танца, путешествуя с группой по итальянскому югу.
Авторизация по e-mail