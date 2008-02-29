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После жизни - трейлер2
Киноафиша Трейлеры После жизни. Трейлер2

После жизни. Трейлер2

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Дата публикации: 29 февраля 2008
После жизни – В один московский осенний день банкир Даниил и его дочь Алиса собираются в курортную поездку. В это же время бывший снайпер, ветеран двух чеченских войн Гриша идет на свое первое убийство. Он мстит за смерть своего младшего брата, погибшего от передозировки наркотиков. Однако заказчик убийства Даниила решил подстраховаться и зачистить всех: дом банкира взлетает на воздух. Однако Даниил, Алиса и Гриша выживают — запертые в подземной мастерской, в которой с каждым часом все меньше воздуха и все больше песка...
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