Звездная карта
– Место действия — два голливудских дома. В одном живет стареющая актриса, которая надеется сыграть роль собственной давно погибшей матери — легенды черно-белого кино. Другой особняк — резиденция сверхуспешного психотерапевта, его жены и их сына — 13-летнего миллионера, наркомана и звезды. В оба дома проникает девушка из Флориды, которая подружилась в твиттере с Кэрри Фишер и надеется с ее помощью покорить Лос-Анджелес.
И почему то ярче всего запомнилась сцена с пердящей Джулианной Мур. О как...
6\10
так и не понял, Кроненберг просто развлекал или чему-то научить все-таки зрителя хотел (первая часть очень смахивает на черную комедию, а вторая пытается в драму выехать)...
смотреть было очень интересно, особенно неожиданные места вроде секса Мур с Патисончиком и последующей оскароносной работы (как уж без золотой статуэтки в голову обойтись)
перегибы есть, но основная часть подана настолько целостно и динамично, что в этот раз лень ковыряться...
по итогу не отлично, но лучше, чем хорошо
ps 8.5/10
На школьных своих тетрадках
На парте и на деревьях
На песке на снегу
Имя твое пишу
На всех страницах прочтенных
На нетронутых чистых страницах
Камень кровь ли бумага пепел
Имя твое пишу
На золотистых виденьях
На рыцарских латах
На королевских коронах
Имя твое пишу
На джунглях и на пустынях
На гнездах на дроке
На отзвуках детства
Имя твое пишу
На чудесах ночей
На будничном хлебе дней
На помолвках зимы и лета
Имя твое пишу
На лоскутках лазури
На тинистом солнце пруда
На зыбкой озерной луне
Имя твое пишу
На полях и на горизонте
И на птичьих распахнутых крыльях
И на мельничных крыльях теней
Имя твое пишу
На каждом вздохе рассвета
На море на кораблях
На сумасшедшей горе
Имя твое пишу
На белой кипени туч
На потном лице грозы
На плотном унылом дожде
Имя твое пишу
На мерцающих силуэтах
На колокольчиках красок
На осязаемой правде
Имя твое пишу
На проснувшихся тропах
На раскрученных лентах дорог
На паводках площадей
Имя твое пишу
На каждой лампе горящей
На каждой погасшей лампе
На всех домах где я жил
Имя твое пишу
На разрезанном надвое яблоке
Зеркала и моей спальни
На пустой ракушке кровати
Имя твое пишу
На собаке лакомке ласковой
На ее торчащих ушах
На ее неуклюжей лапе
Имя твое пишу
На пороге нашего дома
На привычном обличье вещей
На священной волне огня
Имя твое пишу
На каждом созвучном теле
На открытом лице друзей
На каждом рукопожатье
Имя твое пишу
На стеклышке удивленья
На чутком вниманье губ
Парящих над тишиной
Имя твое пишу
На руинах своих убежищ
На рухнувших маяках
На стенах печали своей
Имя твое пишу
На безнадежной разлуке
На одиночестве голом
На ступенях лестницы смерти
Имя твое пишу
На обретенном здоровье
На опасности преодоленной
На безоглядной надежде
Имя твое пишу
И властью единого слова
Я заново шить начинаю
Я рожден чтобы встретить тебя
Чтобы имя твое назвать.
Свобода.
Единственное место в Москве, где можно найти почти все на дисках, осталась только Горбушка. В Хит зонах и т.п., мало что есть.. Я сам только рад покупать на дисках лицензию, просто ее не продают✊
Лицемерно заявляю, что не считаю лицемерным тырить кино в Тырнете. А как бы я увидела Выводок Кроненберга? ну к примеру? да много чего ещё.
Меня вон знакомый зовет на Дракулу. Я ему - данунафиг... а он: ну Эванс же. Он такой злодей интеллектуальный. А я ему: пересмотри Крепкий орешек, у меня Слава Цукерман на винте, йо-хо-хо. Не обиделся даже✊
Да так оно и будет, скорее всего, лишь бы не перенесли. Много чего я не дождался в этом году в кино✊
Это противоречит моему демократическому, современному мировоззрению. И твоему должно быть тоже. "Качнуть НЕЛЬЗЯ" - предлагаю открыть новую тему форума, где мы будем осуждать, (обсуждать): лицемерие, ханжество и Советские прихваты повсеместно применяемые нео либералами ✊ ✊ ✊
Я про новые фильмы конечно, старые, само собой качать✊
Авторизация по e-mail