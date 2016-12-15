Меню
Призрачная красота - трейлер
Призрачная красота. Трейлер

Призрачная красота. Трейлер

Дата публикации: 7 сентября 2016
Призрачная красота – Главный герой работает в рекламном агентстве в Нью-Йорке. Не так давно в его личной жизни произошла трагедия, ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию. Его коллеги пытаются помочь и разрабатывают нетрадиционный план по возвращению друга обратно на твёрдую почву, однако план срабатывает неожиданным для коллег образом.
SKY 15 декабря 2016, 00:52
Смотрел кто то? 🙏 😟
15 декабря 2016, 00:52 Ответить
Роман Филиппов 16 декабря 2016, 21:35
Оценка
Смотрели сегодня. Идешь на Вил Смита драму и ожидаешь,как минимум "Семь жизней", тут не то. Идея фильма очень узка, людям, не имеющим детей - не смотреть однозначно, малы ещё.
Весь фильм ожидаешь некий поворот ситуации, но его не происходит, поэтому постепенно наступает разочарование, но развязка происходит так, что девушки в зале плачут, немного шокирует и после фильма заставляет задуматься
Советовать ли фильм??? затрудняюсь... Помню как плевался про зря потраченное время на Бен-Гур, сегодня ощущение иные - время потрачено со смыслом.
Актерский состав и игра - на высоте, просто радует на протяжении всего фильма
16 декабря 2016, 21:35 Ответить
Роман Филиппов 17 декабря 2016, 00:38
Оценка
Смотрели сегодня. Идешь на Вил Смита драму и ожидаешь,как минимум "Семь жизней", тут не то. Идея фильма очень узка, людям, не имеющим детей - не смотреть однозначно, малы ещё.
Весь фильм ожидаешь некий поворот ситуации, но его не происходит, поэтому постепенно наступает разочарование, но развязка происходит так, что девушки в зале плачут, немного шокирует и после фильма заставляет задуматься
Советовать ли фильм??? затрудняюсь... Помню как плевался про зря потраченное время на Бен-Гур, сегодня ощущение иные - время потрачено со смыслом.
Актерский состав и игра - на высоте, просто радует на протяжении всего фильма
17 декабря 2016, 00:38 Ответить
Анна 26 декабря 2016, 12:04
Фильм грустный, но очень душевный. Потерять ребенка для родителей это самое страшное в жизни. И это замечательно когда есть друзья, готовые помочь...пережить эту боль
26 декабря 2016, 12:04 Ответить
Светлана Вильданова 27 декабря 2016, 12:24
Если есть свободное время можно потратить. До самого конца какая-то печалька.)))
27 декабря 2016, 12:24 Ответить
Oxana Radu 28 декабря 2016, 18:06
Оценка
Фильм понравился, правда грустно перед новым годом
28 декабря 2016, 18:06 Ответить
Андрей 7 августа 2017, 16:19
Оценка
тяжелый сценарий, даже не знаю, что после такого фильма можно обсудить или о чём поговорить. разочаровала концовка.
хорошие актёры, но Смит, в этом фильме, просто на высоте!
я бы не стал советовать посмотреть этот фильм.
оценка 5 из 10ти
7 августа 2017, 16:19 Ответить
7.2 Призрачная красота
Призрачная красота драма, 2016, США
