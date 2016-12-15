Призрачная красота
– Главный герой работает в рекламном агентстве в Нью-Йорке. Не так давно в его личной жизни произошла трагедия, ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию. Его коллеги пытаются помочь и разрабатывают нетрадиционный план по возвращению друга обратно на твёрдую почву, однако план срабатывает неожиданным для коллег образом.
Весь фильм ожидаешь некий поворот ситуации, но его не происходит, поэтому постепенно наступает разочарование, но развязка происходит так, что девушки в зале плачут, немного шокирует и после фильма заставляет задуматься
Советовать ли фильм??? затрудняюсь... Помню как плевался про зря потраченное время на Бен-Гур, сегодня ощущение иные - время потрачено со смыслом.
Актерский состав и игра - на высоте, просто радует на протяжении всего фильма
хорошие актёры, но Смит, в этом фильме, просто на высоте!
я бы не стал советовать посмотреть этот фильм.
оценка 5 из 10ти
