Притворись моим парнем
– У редактора модного глянцевого журнала Алисы Лантенс безупречный вкус, отличное резюме и репутация «железной леди». Но однажды начальство намекает, что возглавлять молодежное издание должен кто-то более смелый и провокативный. Решение приходит неожиданно: по нелепой случайности по миру шоу-бизнеса разносится слух о ее романе с 18-летним студентом. Оказывается, что подмоченная репутация — именно то, что нужно для продвижения по карьерной лестнице! Но куда деваться от парня, который и вправду влюбился?
