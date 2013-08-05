Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Притворись моим парнем - дублированный тв ролик 2
Киноафиша Трейлеры Притворись моим парнем. Дублированный тв ролик 2

Притворись моим парнем. Дублированный тв ролик 2

🧡
👏 1
🥺
🤔
🥱 1
Дата публикации: 5 августа 2013
Притворись моим парнем – У редактора модного глянцевого журнала Алисы Лантенс безупречный вкус, отличное резюме и репутация «железной леди». Но однажды начальство намекает, что возглавлять молодежное издание должен кто-то более смелый и провокативный. Решение приходит неожиданно: по нелепой случайности по миру шоу-бизнеса разносится слух о ее романе с 18-летним студентом. Оказывается, что подмоченная репутация — именно то, что нужно для продвижения по карьерной лестнице! Но куда деваться от парня, который и вправду влюбился?
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.4 Притворись моим парнем
Притворись моим парнем комедия, 2013, Франция
Зверополис 2 - trailer 2 02:19
Зверополис 2  trailer 2
Простоквашино - трейлер 2 03:51
Простоквашино  трейлер 2
Горыныч - трейлер 02:43
Горыныч  трейлер
Голодные игры: Рассвет Жатвы - дублированный тизер 00:54
Голодные игры: Рассвет Жатвы  дублированный тизер
Новая волна - дублированный трейлер 01:29
Новая волна  дублированный трейлер
Авиатор - трейлер 2 02:25
Авиатор  трейлер 2
Сердцеед - трейлер 01:32
Сердцеед  трейлер
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 2 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер 2
Разрушитель миров - дублированный трейлер 02:11
Разрушитель миров  дублированный трейлер
Глазами пса - дублированный трейлер 01:26
Глазами пса  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше