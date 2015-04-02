Криминальная фишка от Генри
– Ну как не совершить преступление, за которое уже отсидел?
Встречайте Генри – самого унылого парня в Америке!
Он сидел в своей будке у дороги, взимая пошлину с проезжающих. Казалось, в его жизни ничто не могло измениться.
Но однажды сомнительный приятель попросил Генри подождать его у крыльца главного банка в Буффало... В результате – четыре года тюрьмы по ложному обвинению в ограблении.
Но пройдет время, и Генри вернется к тому самому банку, чтобы взять свое!
кино очень в тему, да и Киану как всегда удаются герои "немного ударенные мешком по голове". В начале так вообще почти идеально, всякие офисные менеджеры, забитые жизнью {будущие супергерои}, или идиоты-тренеры по фитнессу, которым впоследствие мозги вышибают, и рядом не лежали - тут исполнен натуральный деревянный овощ, которого поюзали все, кто хотел: и жена, и грабители {один даже 2ды, учитывая что жену обрюхатил}, ну а потом худо-бедно отыгрались перемены...актриса ломается достойно...старичок-вор на доверии так и вообще симпатичный характер...
оптимизма фильм добавляет...и пусть они даже на засвеченной тачке и не уехали "в реальности" к пальмам с грейпфрутами с этими кульками...но гг свою жизнь таки поменял...по крайней мере я ему поверил.
ps 8/10
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