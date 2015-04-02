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Криминальная фишка от Генри - Международный трейлер
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Криминальная фишка от Генри. Международный трейлер

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Дата публикации: 5 января 2011
Криминальная фишка от Генри – Ну как не совершить преступление, за которое уже отсидел? Встречайте Генри – самого унылого парня в Америке! Он сидел в своей будке у дороги, взимая пошлину с проезжающих. Казалось, в его жизни ничто не могло измениться. Но однажды сомнительный приятель попросил Генри подождать его у крыльца главного банка в Буффало... В результате – четыре года тюрьмы по ложному обвинению в ограблении. Но пройдет время, и Генри вернется к тому самому банку, чтобы взять свое!
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таняc 2 апреля 2015, 12:51
трейлер заинтересовал,да и Фармига неплохая актриса....посмотрю
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
да уж ....артисты старались но Киану Ривз свел все в уныние и скуку...✊ во время просмотра почему-то показалось что роль Генри должен играть Джеймс Франко..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
посмотрел дома с удобствами...не удивился, что в кино его большая часть зрителей не прочувствовала...слишком все размеренно и по полочкам враскладку...мелочи, конечно, есть досадные...но...

кино очень в тему, да и Киану как всегда удаются герои "немного ударенные мешком по голове". В начале так вообще почти идеально, всякие офисные менеджеры, забитые жизнью {будущие супергерои}, или идиоты-тренеры по фитнессу, которым впоследствие мозги вышибают, и рядом не лежали - тут исполнен натуральный деревянный овощ, которого поюзали все, кто хотел: и жена, и грабители {один даже 2ды, учитывая что жену обрюхатил}, ну а потом худо-бедно отыгрались перемены...актриса ломается достойно...старичок-вор на доверии так и вообще симпатичный характер...

оптимизма фильм добавляет...и пусть они даже на засвеченной тачке и не уехали "в реальности" к пальмам с грейпфрутами с этими кульками...но гг свою жизнь таки поменял...по крайней мере я ему поверил.

ps 8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kiska88skaska 2 апреля 2015, 12:51
Сюжет очень даже ничего, я правла не смогла досмотреть до конца но то что увидела я мне понравилось.......я обязательно посмотрю с начало до конца✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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