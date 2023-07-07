Любовь со вкусом
– Сэм — популярная фуд-блогерша, с детства мечтающая написать собственную кулинарную книгу, встречает парня своей мечты Марко, их чувства быстро перерастают в настоящий роман. Стремясь получить больше лайков, Сэм пишет разгромный отзыв на кухню недавно открывшегося ресторана. Вот только Сэм не догадывается, что шеф-поваром этого заведения и является Марко. И теперь на карту поставлены не только ее карьера и мечта всей жизни, но и ее шанс на отношения, в которых она действительно может быть самой собой.
