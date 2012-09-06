Вкус средиземного моря
– Все детство София провела в закусочной своих родителей, помогая сервировать столы, крутить салфетки и разносить тарелки. Ее мечта — стать шеф-поваром ресторана высокой кухни. Но путь к мечте наглухо перекрыт предрассудками: «Женщина — шеф-повар?! Немыслимо!» А тут еще и бурный роман на два фронта: у Софии сразу два страстных любовника — парень с бензоколонки Тони и ветреный богатый красавчик Фрэнк. Как ни странно, именно любовь на троих стала формулой головокружительного успеха Софии.
Авторизация по e-mail