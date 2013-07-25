Здравствуй, папа
– Андреа чуть за сорок. Каждую ночь этот ошивающийся в мире кино специалист по продукт-плейсменту проводит с новой подружкой, едва достигшей совершеннолетия. Так было до тех пор, пока в одно прекрасное утро в дверь к профессиональному ловеласу не позвонила 17-летняя школьница Лайла: «Здравствуйте, я ваша дочь». С этой минуты свидания на одну ночь, равно как и вся привычная жизнь Андреа, под угрозой: в неё уверенно входит этот неформальный подросток, глядя на которого мамаша Андреа и, соответственно, бабушка девочки, спрашивает «Ты что, занят на фильме про наркоманов?»…
