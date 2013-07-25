Меню
Дата публикации: 25 июля 2013
Здравствуй, папа – Андреа чуть за сорок. Каждую ночь этот ошивающийся в мире кино специалист по продукт-плейсменту проводит с новой подружкой, едва достигшей совершеннолетия. Так было до тех пор, пока в одно прекрасное утро в дверь к профессиональному ловеласу не позвонила 17-летняя школьница Лайла: «Здравствуйте, я ваша дочь». С этой минуты свидания на одну ночь, равно как и вся привычная жизнь Андреа, под угрозой: в неё уверенно входит этот неформальный подросток, глядя на которого мамаша Андреа и, соответственно, бабушка девочки, спрашивает «Ты что, занят на фильме про наркоманов?»…
6.6 Здравствуй, папа
Здравствуй, папа драма, комедия, 2013, Италия
