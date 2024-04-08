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Атаман Африка - Тизер
Киноафиша Трейлеры Атаман Африка. Тизер

Атаман Африка. Тизер

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Дата публикации: 8 апреля 2024
Атаман Африка – Николай Ашинов – противоречивая фигура, в истории жизни которого много белых пятен. В конце XIX века он основал первое русское поселение на берегу Таджурского залива в Восточной части Африки и назвал его «Новая Москва». Всего через 24 дня после основания форт Сагалло, где расположились русские переселенцы, был расстрелян французскими военными кораблями и поселения не стало. Погибли 6 человек, среди них были женщины и дети. Кем на самом деле был Ашинов - авантюристом, одержимым, иностранным шпионом, патриотом, пешкой в Большой игре или пассионарием, следовавший свой мечте?  
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