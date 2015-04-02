На Байкал
– Студент института кинематографии Санкт-Петербурга по имени Валентин участвует в конкурсе на лучший документальный фильм о чудесах России и ему достается о. Байкал. Вспомнив бывшего одногруппника из Улан-Удэ Степана герой обращается к нему за помощью. В Улан-Удэ вместе со своими друзьями ребята попадают в различные курьезные ситуации. И конечно, едут отдыхать на Байкал в Чивыркуйский залив. В течение трех дней друзья помогают Валентину в съемках документального фильма и рассказывают о всех красотах «священного моря».
(2011)
Просто, но очень позитивно
Честно говоря, начиная просмотр, ничего выдающегося увидеть не думал, и сразу как то настроил себя, на очередную «проходную» комедию отечественного производства с низким бюджетом и еще более низким качеством. Но уже с первых минут веселенькая музыка Покровского прозрачно намекнула мне, что фильм, возможно, будет и не такой уж плохой. А дальше просто произошло чудо, по ходу просмотра, я начал искренне непринужденно улыбаться, а потом и вовсе смеяться. И ведь на самом деле в фильме все очень и очень просто. Сюжет банален настолько, что пересказать его вполне можно одной фразой: четверо друзей отдыхают на Байкале. Актеры молодые, и положа руку на сердце, иногда их игра, выглядит не очень профессионально. Но именно этот непрофессионализм, подкупает своей непосредственностью и искренностью, заставляя просто наслаждаться просмотром незамысловатых событий, разыгрываемых на экране. Саундтрек полностью состоит из песен Покровского, большей частью давно известных, но тем не менее, весьма и весьма попадает в картинку и создает веселое настроение, соответствующее атмосфере фильма.
И пусть все снято очень просто, без малейших изысков, и порой часто выглядит как дипломная работа студента режиссерского курса, но ведь в этом, на самом деле, тоже плюс фильм. Снять хорошее, качественное, пусть не без изъянов, но все же доброе и веселое кино, при минимуме затрат, может далеко не каждый. Ведь как часто, российские комедии последних лет с раздутым бюджетом, звездным актерским составом и богатой рекламной компанией на поверку оказываются мягко говоря «малосмотрибельными», а если уж быть до конца откровенным, унылыми, скучными и ничего кроме раздражения не вызывающими. А посему меня очень радует, тот факт, что молодые режиссёры и актеры, делают классные и по-настоящему смешные комедии.
«На Байкал» получился простенькой, но очень позитивной молодежной комедией. Ничего лишнего, без каких-либо претензий на гениальность, но все же здорово и красиво. Полное отсутствие даже намека на столь популярный ныне «черный» юмор, все сделано весело и непринужденно, с неподдельным студенческим задором. Хотите просто отдохнуть и посмеяться, тогда смотрите — не пожалеете.
