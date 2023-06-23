Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Как приручить дракона - Трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Как приручить дракона. Трейлер 2

Как приручить дракона. Трейлер 2

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 30 декабря 2009
Как приручить дракона – Вы узнаете историю подростка Иккинга, которому не слишком близки традиции его героического племени, много лет ведущего войну с драконами. Мир Иккинга переворачивается с ног на голову, когда он неожиданно встречает дракона породы Ночная Фурия, который поможет ему увидеть привычный мир с совершенно другой стороны.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
xivet43099 23 июня 2023, 15:11
Оценка
Посмотрел в общей сложности этот мультик раз 7 и он ни разу не надоел за это время. Дочка просто без ума от Беззубика, купили ей игрушку, чтобы почувствовала себя героем мультфильма.
Сценарий действительно хорош, и в нём много драматической глубины. Этот фильм абсолютно для всех! Через какое-то время, возможно, он станет такой же "иконой" мультипликационного мира, как и "Шрек"
23 июня 2023, 15:11 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

8.3 Как приручить дракона
Как приручить дракона анимация, семейный, сказка, 2010, США
Рождение империи - Трейлер 01:57
Рождение империи  Трейлер
Ограбить Лондон - Дублированный трейлер 01:51
Ограбить Лондон  Дублированный трейлер
Любопытная Варвара. Тайны Востока - анонс 01:17
Любопытная Варвара. Тайны Востока  анонс
Старый орел - Трейлер 01:56
Старый орел  Трейлер
Голодные игры: Рассвет Жатвы - Дублированный трейлер 02:10
Голодные игры: Рассвет Жатвы  Дублированный трейлер
Царевна Несмеяна - Тизер 01:11
Царевна Несмеяна  Тизер
Мятеж - Дублированный трейлер 02:15
Мятеж   Дублированный трейлер
Моана - Финальный трейлер 02:08
Моана  Финальный трейлер
Дни Сакамото - Дублированный трейлер 01:29
Дни Сакамото  Дублированный трейлер
Отель "У погибшего альпиниста" - Трейлер 02:19
Отель "У погибшего альпиниста"  Трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше