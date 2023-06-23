Как приручить дракона
– Вы узнаете историю подростка Иккинга, которому не слишком близки традиции его героического племени, много лет ведущего войну с драконами. Мир Иккинга переворачивается с ног на голову, когда он неожиданно встречает дракона породы Ночная Фурия, который поможет ему увидеть привычный мир с совершенно другой стороны.
Сценарий действительно хорош, и в нём много драматической глубины. Этот фильм абсолютно для всех! Через какое-то время, возможно, он станет такой же "иконой" мультипликационного мира, как и "Шрек"
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