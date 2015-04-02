Меню
Женщина в черном - трейлер
Женщина в черном. Трейлер

Женщина в черном. Трейлер

Дата публикации: 17 августа 2011
Женщина в черном – На дворе – конец девятнадцатого века, но, хотя люди пользуются автомобилями, железными дорогами, и телеграфом, человек по-прежнему бессилен перед проявлениями сверхъестественного. Молодой лондонский юрист Артур Киппс (Дэниэл Рэдклифф) вынужден оставить своего трехлетнего сына и отправиться в командировку в уединенную северную деревушку, чтобы составить реестр документов, оставшихся от скончавшегося хозяина поместья Ил Марш. Добравшись до места, и пообщавшись с негостеприимными местными жителями, он начинает понимать, что над деревушкой нависла тень мрачной тайны. Когда же рядом со старым кладбищем ему на глаза попадается загадочная женщина, одетая в черное, это малозначительное происшествие знаменует начало череды леденящих кровь смертей в семьях обитателей деревни.
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 22/02/2012 - 19:50:56):

LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм , на один раз. 5/10 ✊
Марушка 2 апреля 2015, 12:51
Фильму 4/10✊ ...а сколько ожиданий было на счёт этого фильма!!!!!!но ожиданий он не оправдал!!!!!складывалось ощущение,что фильм создан просто для того,чтобы попугать и то не сильно,сюжет банален...нет ничего захватывающего...единственное что спасло фильм это конечно же всем любимый Гари✊ ))
Vince 2 апреля 2015, 12:51
Вобще-то уж очень похоже, что на фильме просто хотели заработать: интригующее название, главный герой - любимчик молодых девушек, хорошая реклама... А сюжетик то из пальца высосан, ничего нового в постановке, в работе оператора нет изюминки, я очень разочарован...
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Все таки сходила. В начале смешно (редклив очень стеклянноначал игру.) потом ,когда понимаем,что он молодой отец слово все в покате. Страшно только в конце.

А если серьезно,для своего жанра фильм на 6,9. Деник молодец правда в начале ну совсем не правдоподобно! Сценарий на 4. А вот сьемки огорчили...но это уже минус режиссеру.

Сходите!✊
Криштиану 2 апреля 2015, 12:51
Ассоциаций с Поттером у меня не было, зато почему-то были с Димой Биланом✊
6.9 Женщина в черном
Женщина в черном триллер, ужасы, драма, 2012, Великобритания
