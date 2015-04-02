Женщина в черном
– На дворе – конец девятнадцатого века, но, хотя люди пользуются автомобилями, железными дорогами, и телеграфом, человек по-прежнему бессилен перед проявлениями сверхъестественного. Молодой лондонский юрист Артур Киппс (Дэниэл Рэдклифф) вынужден оставить своего трехлетнего сына и отправиться в командировку в уединенную северную деревушку, чтобы составить реестр документов, оставшихся от скончавшегося хозяина поместья Ил Марш. Добравшись до места, и пообщавшись с негостеприимными местными жителями, он начинает понимать, что над деревушкой нависла тень мрачной тайны. Когда же рядом со старым кладбищем ему на глаза попадается загадочная женщина, одетая в черное, это малозначительное происшествие знаменует начало череды леденящих кровь смертей в семьях обитателей деревни.
А если серьезно,для своего жанра фильм на 6,9. Деник молодец правда в начале ну совсем не правдоподобно! Сценарий на 4. А вот сьемки огорчили...но это уже минус режиссеру.
Сходите!✊
Авторизация по e-mail