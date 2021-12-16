Меню
Матрица: Воскрешение - дублированный тизер-трейлер
Матрица: Воскрешение. Дублированный тизер-трейлер

Матрица: Воскрешение. Дублированный тизер-трейлер

Дата публикации: 7 сентября 2021
Матрица: Воскрешение – Что делать, если окружающий мир кажется ловушкой, а самые фантастические сны больше похожи на настоящую жизнь, чем повседневная реальность? Хочешь найти правду? Следуй за белым кроликом, чтобы вернуться туда, где все началось… Обратно в Матрицу.
John Coffey 16 декабря 2021, 16:14
Оценка
Фильм шикарнейший!
16 декабря 2021, 16:14
stroysmolensk 16 декабря 2021, 17:11
Оценка
Просто ужас🙈🙈🙈, два с половиной часа моей жизни потрачено зря 🥴
16 декабря 2021, 17:11
eaduka 16 декабря 2021, 17:52
Оценка
Мощь!
16 декабря 2021, 17:52
Rye Rihehxux 16 декабря 2021, 21:10
Оценка
Худшая часть , полный провал .нет положительных эмоций о фильме от слова совсем
16 декабря 2021, 21:10
y.chibisova 17 декабря 2021, 00:19
Оценка
Немного затянут, но мне понравился!
17 декабря 2021, 00:19
gefesttto 17 декабря 2021, 00:53
Оценка
Такого бреда давно не видел, пол фильма диалоги сумасшедшего, пол фильма слоумо
17 декабря 2021, 00:53
maximmt36 17 декабря 2021, 01:05
Оценка
Слишком затянутый сюжет, чуть не уснул на фильме
17 декабря 2021, 01:05
Кристина Махницкая 17 декабря 2021, 18:09
Оценка
ПАРАША!!!
17 декабря 2021, 18:09
Кристина Махницкая 17 декабря 2021, 18:12
в ответ на сообщение Кристина Махницкая от 17 декабря 2021, 18:09
Оценка
Очень хороший фильм советую
17 декабря 2021, 18:12
ak7772 17 декабря 2021, 21:48
Оценка
Создали этот шлак для того что бы не отдавать права Warner Bros.
17 декабря 2021, 21:48
visa 17 декабря 2021, 21:59
Оценка
Фильм ужасен, идея матрицы потеряна
17 декабря 2021, 21:59
Comon 17 декабря 2021, 22:08
Оценка
Тупая ретродискотека какая то... Ну конечно дважды в одну реку не войдешь
17 декабря 2021, 22:08
Pavel.Rashchupkin 18 декабря 2021, 00:45
Можно сходить один раз только поклонникам трилогии.Много слов,затянуто,плохо поставленны рукопашные схватки.Скверная копия на всю трилогию.
18 декабря 2021, 00:45
Виктор Куликов 18 декабря 2021, 05:03
Оценка
Не воскрешение, а тотальное разочарование. Бред, унылая тоска и глупость.
18 декабря 2021, 05:03
annatofi 18 декабря 2021, 10:30
Оценка
1,2,3 части: мускулинность, брутальность + экшон + романтическая линия
4 ( которую имеем) : романтическая линия + .....+ экшон + на последнем месте мускулинность.
Не понятно, для кого фильм снят. Нет той атмосферы, тех красок. Да, все снято на современный лад. Новый Морфиус и то органичнее смотрится в этом фильме, чем престарелые Нео и Тринити. Киану Ривзу, как буд- то вообще, только что сказали вставать с кровати как есть и бежать на съёмки.
Стоило , написать новую историю с новыми молодыми персонажами, если на то пошло. А, Нэо оставить легендой и уже ему возвести памятник в Зионе.
18 декабря 2021, 10:30
User 18 декабря 2021, 14:12
Оценка
фигня,не ходите.лучше на человека паука
18 декабря 2021, 14:12
User 18 декабря 2021, 16:37
Оценка
Крайне тяжело смотрибильное кино. Мотивация персонажей сильно притянута
18 декабря 2021, 16:37
aleksandr0788 18 декабря 2021, 18:47
Оценка
Сходил, посмотрел. Смело могу сказать, что это не очередной кинопродукт, каких сейчас много выпускают как на конвеере, а хороший фильм. Видно, что над ним работали. Есть к чему придраться, но не буду;) не хочу портить впечатление. Попозже, когда выйдет в хорошем качестве ещё раз посмотрю.
18 декабря 2021, 18:47
Владимир Иванов 18 декабря 2021, 18:53
Оценка
Отличное продолжение предыдущих частей
18 декабря 2021, 18:53
Андрей Глухов 19 декабря 2021, 00:18
Оценка
Коментарии излишни, если есть возможность не смотреть хватайтесь за нее!
19 декабря 2021, 00:18
User 19 декабря 2021, 11:44
Оценка
Не за что похвалить это фильм. Ни сюжет, ни зрелищность, ни музыка, ни игра акиеров, ни диалоги - ничего не вызывает положительных эмоций. Для любителей предыдущей матрицы- это полное разочарование. Для нового поколения - безликий комикс
19 декабря 2021, 11:44
Юля Юлина 19 декабря 2021, 12:24
Оценка
К сожалению фильм оказался жалким подобием фильмов из трилогии начала века. Притянуто за уши.
19 декабря 2021, 12:24
andress 20 декабря 2021, 14:18
Оценка
Если хотите хорошо поспать 2 5 часа , то смело можете идти на этот фильм.
20 декабря 2021, 14:18
User 20 декабря 2021, 18:11
Оценка
Фильм прнравился. Конечно не в духе 1-х частей. Той атмосферы уже нет. Но сейчас и не удивить тем, что мы видели тогда и от чего были в восторге.
20 декабря 2021, 18:11
User 20 декабря 2021, 18:13
в ответ на сообщение Pavel.Rashchupkin от 18 декабря 2021, 00:45
Оценка
Ходила с 14-тилетними поемяшками девочками, первые части оотродясь не видели, им понравился фильм
20 декабря 2021, 18:13
User 20 декабря 2021, 18:15
в ответ на сообщение annatofi от 18 декабря 2021, 10:30
Оценка
Ну не удивить уже той атмосферностью. Тогда все это в новинку для нас было, оттуда и эффект вау. Вспомните того же Блейда, как было круто.
20 декабря 2021, 18:15
Виктория Резниченко 20 декабря 2021, 21:29
Оценка
Сначала я выдержала 25 минут!!!рекламы! Потом фильм - это Полнейшая ерунда, не выдержала, ушла, не досмотрев до конца. Кто спонсирует и продвигает такие бездарные фильмы?
20 декабря 2021, 21:29
Андрей Хиль 21 декабря 2021, 04:51
Оценка
Отличный фильм. Есть недочёты, но в целом доволен и сходил бы ещё раз. Киану Ривз красавчик👍🔥🔥🔥
21 декабря 2021, 04:51
Дмитрий Елеонский 22 декабря 2021, 00:44
Оценка
Боже ,я просто ушел с середины фильма, это провал, wb позор, такой фильм испоганили.
22 декабря 2021, 00:44
Света Васильева 22 декабря 2021, 16:00
Моё разочарование.Лучше не портить себе впечатление о трилогии,и не смотреть это.
22 декабря 2021, 16:00
antony.lewin 22 декабря 2021, 19:06
Оценка
Не тот уровень!
22 декабря 2021, 19:06
Али Каламов 22 декабря 2021, 19:39
Оценка
Вначале фильма потянуло ко сну. За время сеанся из зала ушло человек пять.
Что касается меня, то я немного остался разочарован фильмом - ожидал большего.
22 декабря 2021, 19:39
Evgeniya Melnik 23 декабря 2021, 18:36
Оценка
Ну что, все так ждали, а вышло не очень. То-ли Лане не хватило Эндрю-Лили, то-ли просто задумку не довели до ума. Денег видимо не хватило.
Бесит реально это старая нарезка, бесит как Киану плохо играет лоха, бесит , что несмотря на новшества, прям вот не хватает содержательности.

Получилось бы лучше если б все же роли играли другие личности, а в отражении Тринити и Нео проявлялись сами собой. И тогда вспышки воспоминания были бы ярче, и не бесил бы лох Нео.

Ну и ( спойлер) явно е обошлось без камингаута- типа женщины теперь круче чем мужчины.

А я просто проспала полфильма. Реально можно было бы сделать живее, короче и интереснее.
23 декабря 2021, 18:36
Evgeniya Melnik 23 декабря 2021, 18:38
в ответ на сообщение Али Каламов от 22 декабря 2021, 19:39
Оценка
И я проспала половину. Прям грустно(( а так хотелось снова в молодость вернуться
23 декабря 2021, 18:38
Evgeniya Melnik 23 декабря 2021, 18:41
в ответ на сообщение User от 19 декабря 2021, 11:44
Оценка
Точно! Музыку хотя бы могли подобрать
23 декабря 2021, 18:41
ferula2011 24 декабря 2021, 02:34
Такое ощущение ,что сериал собрали в одну серию.В топку однозначно.
24 декабря 2021, 02:34
Алмаз Ахметов 25 декабря 2021, 00:47
Оценка
Фильм не о чем… где старая матрица. Эх…
25 декабря 2021, 00:47
Ищенко Лерочка 25 декабря 2021, 22:22
Оценка
бесмысленный двухчасовой махач с щепоткой пафосных речей и бешеной дозой ванильной любви. Фу
25 декабря 2021, 22:22
Константин Кинизеров 26 декабря 2021, 06:29
Оценка
Такая "шляпа". Ожидал что-то интересное, а получился скучный, построенный на монологах фильм. Не советую никому...потеря времени и разочарование..
26 декабря 2021, 06:29
Андрей Антонов 26 декабря 2021, 11:41
Оценка
Ожидалось большего
26 декабря 2021, 11:41
p_bear 26 декабря 2021, 23:52
Оценка
Посмотрели продолжение «Матрицы». \n\nЖалкая (!) пародия (!!) на оригинальную. Т.е. если это (была) именно пародия, небезынтересный по-своему жанр, то и она жалкая.\nПродолжаю думать, что Киану Ривз просто очень плохой актёр.\nОтсутствие сценария тоже очень чувствовалось. Какой-то набор штампов, в т.ч. из фильмов про зомби.\n\nЗал - битком. Но мне показалось, что зрители либо были заняты своими делами, либо откровенно смеялись над фильмом.
26 декабря 2021, 23:52
kse2004 27 декабря 2021, 00:06
Тема умерла.\nА трансгендерам и представителям ЛГБТ - нельзя давать снимать кино! Ничего хорошего по определению не может получиться!
27 декабря 2021, 00:06
Злой Монарх 29 декабря 2021, 11:14
Оценка
Моя любимая матрица где ты, что за бред в четвертой части , Нео это Джон Уик
Ниоби это вообще Джек Воробей , фильм стал таким бредом а все потому что Лана Вачовски стала женщиной , когда был мужиком вот тогда и трилогия Матрицы появилась нормальная, короче зря потратил и сходил в кинотеатр , никому не советаю.
29 декабря 2021, 11:14
snazarova777 29 декабря 2021, 19:35
Оценка
Почитала отзывы и мне жаль что они такие печальные. Фильм отличный. Про что он: сейчас в мире интернета, гаджетов, игр.... Люди живут в этом и с этим. Как день сурка. Но выбирая красную таблетку, мы выбираем любовь. Мы выбираем возможность ЧУВСТВОВАТЬ!
Во наши времена, где всё уже снято, как может Матрица переплюнуть сама себя? Создатели выбрали то, что было идеально для завершения. И прекрасно отразили современность!
Кто то пишет что роль "престарелых" главных героев надо было заменить молодыми. Бред и чушь! Актеры прекрасные, сыграли прекрасно, человек это не только тело
29 декабря 2021, 19:35
Денис Прокопченко 30 декабря 2021, 11:44
Оценка
Cупер
30 декабря 2021, 11:44
gridneva2804 30 декабря 2021, 17:38
Оценка
Не смогла досмотреть, дар режиссёра утерян
30 декабря 2021, 17:38
Александр Гайсин 30 декабря 2021, 20:34
Оценка
Ушёл не досмотрев, давно такой хрени не видел!
30 декабря 2021, 20:34
Илья 2 января 2022, 22:20
Оценка
Шлак
2 января 2022, 22:20
Роман Хильчук 4 января 2022, 00:07
Это ужасссссссссс……….. не ходите, не портите себе настроение….. это просто сбор денег для инвалидов-сценаристов…, это фиаско!
4 января 2022, 00:07
kin2280 4 января 2022, 17:34
Оценка
Печаль ( лучше не смотреть кому зашли прошлые части. Учень унылое продолжение
4 января 2022, 17:34
Кристель Хохлова 5 января 2022, 01:18
Оценка
Огненный огонь, идите нафиг кто поставил меньше 10/10
5 января 2022, 01:18
Елена Минина 8 января 2022, 08:15
Пожалела что пошла. Сам фильм не о чем. Но главное разочаровали Нео и Тринити. Как я любила Матрицу и образы главных героев, я примерно одного с ними возраста. И посмотрев в каких они превратились развалин не могу отделаться от мысли что и я выгляжу хреново.
8 января 2022, 08:15
Елена Минина 8 января 2022, 08:17
в ответ на сообщение andress от 20 декабря 2021, 14:18
И я уснула 2 раза 😂
8 января 2022, 08:17
a.myznikov2006 9 января 2022, 00:18
Оценка
Мне понравилось, но от сцены после титров ожидал большего
9 января 2022, 00:18
Никита Косогорский 9 января 2022, 21:28
Оценка
Смотрится как комедия. С первого раза и не заметить ряда отсылок ... и не к старой истории, а к переосмыслению жизни человечества за последние 20 лет.
9 января 2022, 21:28
Кто-То Там 12 января 2022, 13:09
Оценка
Ужасный фильм ... Весь затянутый и какой то не понятный сюжет ....
12 января 2022, 13:09
Андрей 17 января 2022, 22:01
Оценка
не шикарный, не эпично, далёк от предыдущих, но классный!
короче, я, видимо, ничего не ждал, думал, вообще ерунда будет...
Вачёвски молодец! выжала 101%, по моим соображениям, что можно было, из уже завершенной истории!
тем не менее, мне смотреть было интересно!
грустно было смотреть на старенького Нео и Тринити ;(( но они шикарные актёры!
улыбнулся увидев главным злодеем Барни Стинсона :))
но эту часть пересматривать снова не стану, а предыдущие части - да ;)))
9 баллов из 10ти
17 января 2022, 22:01
Амрина Баталова-Шайдулина 18 января 2022, 17:00
Оценка
Лично мне все ооооч понравилось.\nЕсли подумать так глубоко, возможно мы тоже в матрице ) а вся наша жизнь будет после смерти ) актёры и весь антураж +5
18 января 2022, 17:00
Weteran Mc 15 июня 2024, 01:31
Оценка
Так как я являюсь ярым фанатом вселенной «Матрицы», хотел от фильма #МатрицаВоскрешение увидеть что-то особенно новое. Но, к сожалению, ожидания не оправдались. Если в трилогии нужно было осмысливать многие детали сюжета, то здесь всё «разжёвано» и понятно даже детям.
Шедевром фильм назвать сложно, но и провалом назвать не получается. Вполне достойное продолжение франшизы. Естественно, #МатрицаВоскрешение не сравнится с первой частью, но ничуть не хуже второй и третей частей, может даже чем-то и лучше — особенно в плане экшена и спецэффектов.

P.S.
Очень «улыбнули» последняя сцена перед титрами и после титров.

Моя оценка фильма: 8 из 10. 👍
15 июня 2024, 01:31
Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение фантастика, боевик, 2021, США
