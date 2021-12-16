Матрица: Воскрешение
– Что делать, если окружающий мир кажется ловушкой, а самые фантастические сны больше похожи на настоящую жизнь, чем повседневная реальность? Хочешь найти правду? Следуй за белым кроликом, чтобы вернуться туда, где все началось… Обратно в Матрицу.
4 ( которую имеем) : романтическая линия + .....+ экшон + на последнем месте мускулинность.
Не понятно, для кого фильм снят. Нет той атмосферы, тех красок. Да, все снято на современный лад. Новый Морфиус и то органичнее смотрится в этом фильме, чем престарелые Нео и Тринити. Киану Ривзу, как буд- то вообще, только что сказали вставать с кровати как есть и бежать на съёмки.
Стоило , написать новую историю с новыми молодыми персонажами, если на то пошло. А, Нэо оставить легендой и уже ему возвести памятник в Зионе.
Что касается меня, то я немного остался разочарован фильмом - ожидал большего.
Бесит реально это старая нарезка, бесит как Киану плохо играет лоха, бесит , что несмотря на новшества, прям вот не хватает содержательности.
Получилось бы лучше если б все же роли играли другие личности, а в отражении Тринити и Нео проявлялись сами собой. И тогда вспышки воспоминания были бы ярче, и не бесил бы лох Нео.
Ну и ( спойлер) явно е обошлось без камингаута- типа женщины теперь круче чем мужчины.
А я просто проспала полфильма. Реально можно было бы сделать живее, короче и интереснее.
Ниоби это вообще Джек Воробей , фильм стал таким бредом а все потому что Лана Вачовски стала женщиной , когда был мужиком вот тогда и трилогия Матрицы появилась нормальная, короче зря потратил и сходил в кинотеатр , никому не советаю.
Во наши времена, где всё уже снято, как может Матрица переплюнуть сама себя? Создатели выбрали то, что было идеально для завершения. И прекрасно отразили современность!
Кто то пишет что роль "престарелых" главных героев надо было заменить молодыми. Бред и чушь! Актеры прекрасные, сыграли прекрасно, человек это не только тело
короче, я, видимо, ничего не ждал, думал, вообще ерунда будет...
Вачёвски молодец! выжала 101%, по моим соображениям, что можно было, из уже завершенной истории!
тем не менее, мне смотреть было интересно!
грустно было смотреть на старенького Нео и Тринити ;(( но они шикарные актёры!
улыбнулся увидев главным злодеем Барни Стинсона :))
но эту часть пересматривать снова не стану, а предыдущие части - да ;)))
9 баллов из 10ти
Шедевром фильм назвать сложно, но и провалом назвать не получается. Вполне достойное продолжение франшизы. Естественно, #МатрицаВоскрешение не сравнится с первой частью, но ничуть не хуже второй и третей частей, может даже чем-то и лучше — особенно в плане экшена и спецэффектов.
P.S.
Очень «улыбнули» последняя сцена перед титрами и после титров.
Моя оценка фильма: 8 из 10. 👍
