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Отель "Мэриголд": Заселение продолжается. Трейлер 1
Отель "Мэриголд": Заселение продолжается. Трейлер 1
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Дата публикации: 8 августа 2014
Отель "Мэриголд": Заселение продолжается
– Отель «Мэриголд» не был бы экзотическим, если бы не поселил двух незнакомых друг с другом людей в один номер; и он не стал бы лучшим, если бы из этого не произошло ничего хорошего.
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