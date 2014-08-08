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Отель "Мэриголд": Заселение продолжается - Трейлер 1
Киноафиша Трейлеры Отель "Мэриголд": Заселение продолжается. Трейлер 1

Отель "Мэриголд": Заселение продолжается. Трейлер 1

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Дата публикации: 8 августа 2014
Отель "Мэриголд": Заселение продолжается – Отель «Мэриголд» не был бы экзотическим, если бы не поселил двух незнакомых друг с другом людей в один номер; и он не стал бы лучшим, если бы из этого не произошло ничего хорошего.
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6.7 Отель "Мэриголд": Заселение продолжается
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