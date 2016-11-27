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Поезд в Пусан - трейлер
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Поезд в Пусан. Трейлер

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Дата публикации: 29 июля 2016
Поезд в Пусан – Из-за загадочных вспышек вируса объявлено чрезвычайное положение. Скоростной поезд-экспресс в Пусан стал временным убежищем для тех, кто смог вырваться из охваченного загадочной эпидемией Сеула. Случайные пассажиры не предполагали, что их билет на этот поезд станет счастливым, но вот надолго ли- добро пожаловать на борт и постарайтесь остаться в живых.
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alex 27 ноября 2016, 20:12
Миленький фильм о том, как прошёл день рождения маленькой девочки.
Забавно смотреть на "приболевших" с корейской внешностью. От этого только хорошие эмоции.
О том, что действие фильма происходит именно в Корее говорили только надписи на корейском, все остальное было вненациональное: бейсбольные биты, интерьеры, пейзажи, семейные истории.
Ма Дон-сок с щитом и битой крушил налево и направо врагов, как былинный богатырь, коня только не было.
Один раз даже очень можно глянуть.
Жаль, что противовирусного средства не найдено в фильме от необычной "болячки".
:)
27 ноября 2016, 20:12 Ответить
Андрей 29 ноября 2017, 15:15
Оценка
молодцы корейцы, и северные и южные!
фильм интересный, качественный!
актёры прекрасно играют! особенно, когда с поездов ходячие прыгают! как будто со скалы в воду ;)))
сюжет, конечно, заезженный, но элементы чего-то нового сценаристы добавили!
молодцы!
9 баллов из 10ти!
29 ноября 2017, 15:15 Ответить
Ольга Куприна 13 июня 2023, 09:47
Оценка
Это же шедевр, дома уже раз 10 пересмотрели 🤩
13 июня 2023, 09:47 Ответить
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