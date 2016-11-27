Поезд в Пусан
– Из-за загадочных вспышек вируса объявлено чрезвычайное положение. Скоростной поезд-экспресс в Пусан стал временным убежищем для тех, кто смог вырваться из охваченного загадочной эпидемией Сеула. Случайные пассажиры не предполагали, что их билет на этот поезд станет счастливым, но вот надолго ли- добро пожаловать на борт и постарайтесь остаться в живых.
Забавно смотреть на "приболевших" с корейской внешностью. От этого только хорошие эмоции.
О том, что действие фильма происходит именно в Корее говорили только надписи на корейском, все остальное было вненациональное: бейсбольные биты, интерьеры, пейзажи, семейные истории.
Ма Дон-сок с щитом и битой крушил налево и направо врагов, как былинный богатырь, коня только не было.
Один раз даже очень можно глянуть.
Жаль, что противовирусного средства не найдено в фильме от необычной "болячки".
:)
фильм интересный, качественный!
актёры прекрасно играют! особенно, когда с поездов ходячие прыгают! как будто со скалы в воду ;)))
сюжет, конечно, заезженный, но элементы чего-то нового сценаристы добавили!
молодцы!
9 баллов из 10ти!
Авторизация по e-mail