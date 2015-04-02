Бурлеск
– Али — молодая амбициозная девушка из маленького городка с чудесным голосом, совсем недавно потеряла своих родителей. Теперь никому не нужная, она отправляется в большой город Лос-Анджелес, где устраивается на работу у Тесс, хозяйки ночного клуба «Бурлеск». За короткое время она находит друзей, поклонников и любовь всей своей жизни. Но может ли сказка длиться вечно? Ведь немало людей завидует этой прекрасной танцовщице…
Не соглашусь с предыдущим оратором✊
Такой фильм надо смотреть именно в кино на большом экране, чтобы создавалось ощущение, что ты сам находишься на представлении в кабаре, а не подсматриваешь в замочную скважину телевизора ✊ .
Неожиданно, фильм очень понравился😂 . Визуальный ряд и музыка-песни на очень высоком уровне, шикарные голоса Агилеры и Шер, а уж душка Туччи✊
Яркий и красивый фильм, как раз для пакостной погоды, да и сюжет здесь вторичен.
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