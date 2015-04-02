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Бурлеск - отрывок 6
Киноафиша Трейлеры Бурлеск. Отрывок 6

Бурлеск. Отрывок 6

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Дата публикации: 16 ноября 2010
Бурлеск – Али — молодая амбициозная девушка из маленького городка с чудесным голосом, совсем недавно потеряла своих родителей. Теперь никому не нужная, она отправляется в большой город Лос-Анджелес, где устраивается на работу у Тесс, хозяйки ночного клуба «Бурлеск». За короткое время она находит друзей, поклонников и любовь всей своей жизни. Но может ли сказка длиться вечно? Ведь немало людей завидует этой прекрасной танцовщице…
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VeraBella 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ju83, 03/02/2011 - 02:44:30):Смотрите дома этот фильм.

Не соглашусь с предыдущим оратором✊

Такой фильм надо смотреть именно в кино на большом экране, чтобы создавалось ощущение, что ты сам находишься на представлении в кабаре, а не подсматриваешь в замочную скважину телевизора ✊ .

Неожиданно, фильм очень понравился😂 . Визуальный ряд и музыка-песни на очень высоком уровне, шикарные голоса Агилеры и Шер, а уж душка Туччи✊

Яркий и красивый фильм, как раз для пакостной погоды, да и сюжет здесь вторичен.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
migumi 2 апреля 2015, 12:51
Фильм чудесный! как раз для женской компании!)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
chunka 2 апреля 2015, 12:51
суперррррр фильм!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Пошла на «Бурлеск» ради Кристины Агилеры – это ее первая работа в кино, и сценарий писался специально для нее. Было интересно, как она проявит себя после всех своих трансформаций. В фильме она оказалась нежной интеллигентной блондинкой с длинными распущенными волосами. Ничто в ней не предвещало звезду кабаре. Но и с этой трансформацией она справилась, как обычно, лучше всех. Вы бы видели ее на сцене! В общем, справилась, Кристиночка, как обычно, на все 110%. Молодец! Можно смотреть хоть сто раз.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
О, Америка! О, пин-ап! О, девушки! Хочу жить в «Бурлеске». Нет, правда, это что-то выдающееся. Хореографу – респект. Танцы – шик. Шер – Агилера – нереальная пара. Музыка – вау! Смотрите скорей, получайте кайф! Или, может, клуб открыть? Шоу маст го он, друзья! Кстати, у нас также подходят к клубным танцевальным программам в клубах? Надо провести ревизию)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Супер кино! Какие голоса, какие танцы, музыка! Посмотрела как раз вчера, а фильм как будто до сих пор перед глазами. О боже, танцевать бы и петь хоть на сотую часть как они))) Суть в том, что Кристина Агилера из какого-то захолустья приезжает в большой город и ищет работу вокалистки. Случайно набредает на кабаре «Бурлеск» и влюбляется в него. Там за главную Шер, и вот начинается история с восхождением Кристи из официантки в примы – и все это на фоне песен и танцев, представляете таких)). Я за «Бурлеск». Всеми руками и ногами! Я бы спела еще, но не могу)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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