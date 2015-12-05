Шпионский мост
– Действие фильма происходит на фоне серии реальных исторических событий и рассказывает о бруклинском адвокате Джеймсе Доноване, который оказывается в эпицентре холодной войны, когда ЦРУ отправляет его на практически невозможное задание — договориться об освобождении захваченного в СССР американского пилота самолета-разведчика U2.
рекомендую к просмотру!
Том Хэнкс просто потрясающий актёр!
захотелось вспомнить историю Берлинской Стены через литературу и документальные фильмы...
