Дата публикации: 8 июня 2015
Шпионский мост – Действие фильма происходит на фоне серии реальных исторических событий и рассказывает о бруклинском адвокате Джеймсе Доноване, который оказывается в эпицентре холодной войны, когда ЦРУ отправляет его на практически невозможное задание — договориться об освобождении захваченного в СССР американского пилота самолета-разведчика U2.
SKY 5 декабря 2015, 16:04
Афигенный фильм - всем смотреть!!!!
5 декабря 2015, 16:04
Андрей 19 февраля 2017, 12:40
очень хороший фильм!
рекомендую к просмотру!
Том Хэнкс просто потрясающий актёр!
захотелось вспомнить историю Берлинской Стены через литературу и документальные фильмы...
19 февраля 2017, 12:40
7.5 Шпионский мост
Шпионский мост драма, триллер, 2015, США
