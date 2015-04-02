Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Ищу друга на конец света - трейлер
Киноафиша Трейлеры Ищу друга на конец света. Трейлер

Ищу друга на конец света. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 10 февраля 2012
Ищу друга на конец света – Действие фильма будет развиваться в момент, когда человечество осознает факт, что всему живому скоро придет конец: к Земле летит гигантский астероид, и скоро все будет кончено. Главный герой внезапно остается один, поскольку его жена в панике сбегает. Он получает письмо от женщины, в которую был влюблен еще в школе — она хочет быть с ним, когда миру придет конец. Герой отправляется в путь вместе со своей соседкой, и по дороге между ними совершенно не вовремя завязываются отношения.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊ ✊ Фильм просто ЖЕСТЬ !! Бредятина полнейшая. Сколько интересно денег заплатили Стив Кареллу , что он снялся в такой ОХИНЕЕ. Где там комедия , вообще не понять. ИГрает какого то тормоза.



БРЕД ПОЛНЫЙ



1 / 10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.9 Ищу друга на конец света
Ищу друга на конец света комедия, 2012, США
Простая случайность - дублированный трейлер 01:42
Простая случайность  дублированный трейлер
Битва за битвой - дублированный трейлер 02:21
Битва за битвой  дублированный трейлер
Хищник: Планета смерти - дублированный трейлер 01:59
Хищник: Планета смерти  дублированный трейлер
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
Умри, любовь моя - дублированный трейлер 00:58
Умри, любовь моя  дублированный трейлер
Мужские правила моего деда - трейлер 01:52
Мужские правила моего деда  трейлер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе - дублированный трейлер 01:06
Человек-бензопила. Фильм: История Резе  дублированный трейлер
Яга на нашу голову - трейлер 01:48
Яга на нашу голову  трейлер
Сентиментальная ценность - дублированный трейлер 02:13
Сентиментальная ценность  дублированный трейлер
Горыныч - трейлер 02:43
Горыныч  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше