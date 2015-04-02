Ищу друга на конец света
– Действие фильма будет развиваться в момент, когда человечество осознает факт, что всему живому скоро придет конец: к Земле летит гигантский астероид, и скоро все будет кончено.
Главный герой внезапно остается один, поскольку его жена в панике сбегает. Он получает письмо от женщины, в которую был влюблен еще в школе — она хочет быть с ним, когда миру придет конец. Герой отправляется в путь вместе со своей соседкой, и по дороге между ними совершенно не вовремя завязываются отношения.
БРЕД ПОЛНЫЙ
1 / 10 ✊
Авторизация по e-mail