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Аватар - тизер
Киноафиша Трейлеры Аватар. Тизер

Аватар. Тизер

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Дата публикации: 20 августа 2009
Аватар – Джейк Салли — бывший морской пехотинец, прикованный к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса. Поскольку воздух Пандоры токсичен, была создана программа «Аватар», в которой сознание людей подключается к аватару, биологическому телу с дистанционным управлением, помогающее находиться в этой губительной атмосфере. Аватары — созданные при помощи генной инженерии гибриды, полученные комбинированием человеческой ДНК и ДНК коренных жителей планеты Пандоры, На`ви. Получив второе рождение в виде аватара, Джейк снова может ходить. Его миссия — уничтожить На`ви, которые стали основным препятствием для добычи ценной руды. Но прекрасная аборигенка Нейтири спасает Джейку жизнь, и после этого все меняется. Джейка принимают в ее клан, и он учится быть одним из них, что включает в себя выполнение множества задач и прохождение многочисленных испытаний. По мере того, как отношения Джейка с его вынужденной наставницей Нейтири становятся более близкими, он учится уважать мир На`ви и в итоге находит в нем свое место. Вскоре его ждет последнее испытание, когда он поведет местную расу на битву, в которой будет решаться не больше и не меньше, чем судьба целого мира.
Комментарии Обсудить в чате
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Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Когда вышла из зала, подумала, что ничего лучше я не видела, не снимали и не будет. Сходила еще раз. То же самое. Скачала саундтреки. Долго слушала. Потоооом уже примитивный, избитый сюжет стал заметен, и ставший анекдотом фильм уже перестал вызывать дикий восторг. Но до сих пор не могу не признаться себе, что это было здорово. Наслаждение для глаза, уха и прочих органов восприятия. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LexSmit 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
не плохо... но могло быть и лучше. Я ожидал большего.✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
supchik 2 апреля 2015, 12:51
никто не знает в меге Белая дача показывать будут
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Imrahil, 17/08/2010 - 21:16:36):Видимо нация тупеет раз "такое" называют шедевром..

Да, нация в виде меня отупела несомненно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Твердый 2 апреля 2015, 12:51
Не знаю за что так яро нахваливают "Аватар" по-моему это очередной КАССОВЫЙ фильм Кэмерона. Сюжет довольно заезженный (инопланетяне хорошие, а люди кусок ...). В настоящем фильме не должно быть важно качество изображения. Важна идея. "Аватар" же смотреть онлайн абсолютно глупое занятие. Фильм попросту красивый. Больше ничего добавить не могу.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
WickedLedy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 29/08/2010 - 11:56:04):Да, безусловно, в техническом плане, Аватар - фильм выдающийся...

Но не более того. Простой, не оригинальный сюжет, весьма среднего уровня (пусть и беспрекословно выполняющие указания режиссера) актеры... Всё это не способствует (в моем случае) бесчисленным пересмотрам картины Кэмерона.



Что-то я не припомню, где бы еще ТАК были противопоставлены два мира. Земля по сюжету обречена, умирает, а ГГ по сути оставил землян, свою расу без шансов на выживание. Это очень сильный поступок и очень спорный выбор. Но мир Пандоры подан так роскошно и обаятельно, что понять ГГ можно. Меняю квартиру на Земле на гамак на Пандоре!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Anna 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм - шедевр конечно... Новая эпоха в кино... Ни с чем не сравнить по ощущениям от этого фильма...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
e1izaveta 2 апреля 2015, 12:51
Привет всем! Люди, подскажите, пожалуйста, если кто знает, в Новосибирске Аватар в imax был? или будет когда-нибудь?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Fullmetalgear 2 апреля 2015, 12:51
Кто знает, где сейчас можно посмотреть Avatar, пожалуйста, ответьте.

интересует 1я часть в 3д... я не нашёл ни в одном кинотеатре
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
k.ewg2012 4 июня 2018, 17:04
Оценка
супер фильм таких по больше
4 июня 2018, 17:04 Ответить
Money 26 октября 2022, 13:54
Оценка
Даже спустя 10+ лет готов снова и снова пересматривать. НО сделаю это ближе к премьере второй части)
26 октября 2022, 13:54 Ответить
Гульнара Саярова 22 мая 2023, 03:44
Оценка
Пошла с сыном за компанию, думала как же 3 часа отсидеть . Но . Фильм завораживает , просидела все время и незаметно время прошло . Очень красиво зрелищно . Рекомендую всем. Радость глазам
22 мая 2023, 03:44 Ответить
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