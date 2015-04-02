Аватар
– Джейк Салли — бывший морской пехотинец, прикованный к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса.
Поскольку воздух Пандоры токсичен, была создана программа «Аватар», в которой сознание людей подключается к аватару, биологическому телу с дистанционным управлением, помогающее находиться в этой губительной атмосфере. Аватары — созданные при помощи генной инженерии гибриды, полученные комбинированием человеческой ДНК и ДНК коренных жителей планеты Пандоры, На`ви.
Получив второе рождение в виде аватара, Джейк снова может ходить. Его миссия — уничтожить На`ви, которые стали основным препятствием для добычи ценной руды. Но прекрасная аборигенка Нейтири спасает Джейку жизнь, и после этого все меняется. Джейка принимают в ее клан, и он учится быть одним из них, что включает в себя выполнение множества задач и прохождение многочисленных испытаний.
По мере того, как отношения Джейка с его вынужденной наставницей Нейтири становятся более близкими, он учится уважать мир На`ви и в итоге находит в нем свое место. Вскоре его ждет последнее испытание, когда он поведет местную расу на битву, в которой будет решаться не больше и не меньше, чем судьба целого мира.
Да, нация в виде меня отупела несомненно.
Но не более того. Простой, не оригинальный сюжет, весьма среднего уровня (пусть и беспрекословно выполняющие указания режиссера) актеры... Всё это не способствует (в моем случае) бесчисленным пересмотрам картины Кэмерона.
Что-то я не припомню, где бы еще ТАК были противопоставлены два мира. Земля по сюжету обречена, умирает, а ГГ по сути оставил землян, свою расу без шансов на выживание. Это очень сильный поступок и очень спорный выбор. Но мир Пандоры подан так роскошно и обаятельно, что понять ГГ можно. Меняю квартиру на Земле на гамак на Пандоре!
интересует 1я часть в 3д... я не нашёл ни в одном кинотеатре
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