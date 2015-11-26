По ту сторону двери
– Идиллическая жизнь молодой семьи за границей трагически прерывается гибелью маленького сына. Безутешная мать узнает о существовании древнего ритуала, который позволяет на время вернуть умерших, чтобы с ними попрощаться. Девушка отправляется в заброшенный храм, где двери служат порталом между мирами живых и мертвых, но пренебрегает предупреждением не открывать эти таинственные врата. И теперь никто не знает, что станет с нашим миром после нарушения баланса жизни и смерти.
