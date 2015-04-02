Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Заклинательница акул - трейлер
Киноафиша Трейлеры Заклинательница акул. Трейлер

Заклинательница акул. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 13 февраля 2012
Заклинательница акул – Кейт Мэтьюсон, специализирующаяся на акулах биолог и документалист, всячески избегала глубоководных погружений после трагической гибели ее наставника. Когда-то она была известна тем, что свободно плавала в океане с белыми акулами, теперь же Кейт зарабатывает на жизнь проведением обычных морских экскурсий. Однако неожиданный приезд ее давнего партнера, и бывшего мужа, убеждает ее бросить вызов собственным демонам и вернуться в глубокие воды, где обитают эти страшные хищники.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
данатар 2 апреля 2015, 12:51
ЖЕНШИНА КОШКА ПРОТИВ БЕЛОЙ АКУЛЫ !!!ЖЕСТЬ !!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

4.6 Заклинательница акул
Заклинательница акул триллер, драма, 2011, Великобритания / ЮАР
Авиатор - трейлер 2 02:25
Авиатор  трейлер 2
Астрал. Свеча ведьмы - дублированный трейлер 01:56
Астрал. Свеча ведьмы  дублированный трейлер
Папины дочки. Мама вернулась - трейлер 02:02
Папины дочки. Мама вернулась  трейлер
Простоквашино - трейлер 2 03:51
Простоквашино  трейлер 2
Звонок. Последняя сессия - дублированный трейлер 02:04
Звонок. Последняя сессия  дублированный трейлер
Алиса в стране чудес - трейлер 2 01:26
Алиса в стране чудес  трейлер 2
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Глазами пса - дублированный трейлер 01:26
Глазами пса  дублированный трейлер
Чебурашка 2 - трейлер 01:13
Чебурашка 2  трейлер
Маша и Медведи - трейлер 01:58
Маша и Медведи  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше