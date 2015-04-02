Мрачные тени
В 1752 году семья Коллинзов - Джошуа, Наоми и их сын Барнабас - отправились из Ливерпуля в Америку, но даже океан не смог защитить их от проклятия, которое с тяжким роком висело над их семьей. Через двадцать лет Барнабас стал владельцем поместья Коллинвуд Мэнор, богатым и властным, но его жизнь изменилась, когда он разбил сердце ведьме по имени Анжелика Бошар. Она прокляла его, превратив в вампира и пряча в склеп.
Через два века Барнабаса освободили из склепа, и он очнулся в мире 1972 года. Вернувшись в поместье, он обнаружил его в руинах и узнал, что его потомки живут в тени прошлого, со своими тайнами.
Элизабет Коллинз Стоддард, глава семьи, пригласила психиатра доктора Джулию Хоффман, чтобы помочь семейным проблемам. В доме также живут брат Элизабет, Роджер, ее дочь Кэролин, и ее сын Дейвид. Тайны их семьи распространяются на сторожа Уилли Лумиса и новую няню Дейвида, Викторию Уинтерс.
Интервью с вампиром
Тим Бартон в своем уникальном и неповторимом стиле экранизировал «Мрачные тени» в виде шикарной чёрной комедии о противостоянии вампира и ведьмы. Получившийся продукт напоминает смесь «Семейки Аддамс» и «Биттлджуса», с необычайно ярким кастингом и столь же изумительными персонажами!
Впрочем, такой картине могло бы пойти на пользу оказаться вообще без ст... и комедии, проявившись действительно фильмом ужасов в стиле «Сонной лощины», однако это было бы уже совсем иное кино. Комедийность «Теней» Бартона ярко проявляется ещё в самом прологе, когда заглавной буквой демона Мефистофеля обозначается «макдональдсовая» фирменная буква «М». Подобная ирония даёт намёк на то, чем в дальнейшем окажется картинка и не обманывает ожидания.
Комедия ужасов на то и «комедия ужасов», чтобы кидаться из напряжённого ужастика в дико смешные ситуации, приправлять юмор убийствами, а хоррор дополнять юмором. Режиссёр достиг идеального соотношения, не переходя в хладнокровный цинизм, не стараясь производить жанровые революции, и не скатываясь в пародию. Жутковатая главная злодейка в исполнении Евы Грин контрастно граничит с дико смешными героями Хелены Бонем-Картер и Джеки Эрла Хейли.
Всех на три головы переиграла юная Хлоя Моретц, с самым удивительным и потрясающим персонажем фильма, преподносящим главный финальный сюрприз картины. Один её танец в гостиной стоит уже всех диалогов и сцен переливания, посиделок с хиппи и кавардака по потолкам с ведьмой Грин. Да и появление Эллиса Купера и обилие шуток вокруг него никак нельзя не отметить!
Депп-вампир же достоин всё-таки куда более сильного перевоплощения. Его герой совсем не годится в конкуренцию образам Круза и Питта в «Интервью с вампиром», а хотелось бы видеть куда более не-комичную и глубокую проработку подобного образа от Джонни. Так что сей мистер Коллинз мало чем отличается от Вонки или Шляпника, и в дневных сценах вообще безумно напоминает Майкла Джексона в солнцезащитных очках, хот биопик снимай!
Всё же персонаж вышел удачный и в чём-то даже противоречивый. Заступающийся за своё семейство, не лишённый чувства любви, при этом хладнокровно расправляющийся с рабочими или с бандой хиппи. Фирменные выкрутасы Джонни Деппа в образе определённо должны понравиться его фанат(к)ам и пополнить его коллекцию кино-фриков.
В остальном же фильм достоин похвалы, как за проработку антуража и образов, так и за визуальное оформление со спецэффектами. Особенно отметить хочется оживающий изнутри дом, хотя и этих сцен с декорациями и статуями могло бы быть побольше, для пущей эффектности и зрелищности финала.
Вот только юмористическая часть практически всегда, так или иначе, касается сексуальных аспектов жизни и в большинстве случае выглядит чересчур вульгарно. Злодейка прячит неуступчивого вампира в гробу, обязательно сняв перед этим трусики и уложив их ему на лицо, младший братец будет во время обеда закладывать девочку-подростка фразами «она трогает себя и мурчит, как котёнок», и всё в таком духе. Картине стоило бы и вовсе заполучить цензорский рейтинг R и развернуться на полную катушку во всех направлениях, от кровавой бойни у костра, оставшейся за кадром, до обнажённой Евы Грин, регулярно пытающейся совратить главного героя с переменным успехом.
Получилась картина, для которой словосочетание «фильм Тима Бартона» уже само по себе станет идеальным определением. К этому можно добавить слово «фирменный», так как это именно тот узнаваемый и любимый многими зрителями стиль мастера-режиссёра. К тому же хорошие фильмы про вампиров стали огромной редкостью, так что «Мрачные тени» пропускать ни в коем случае нельзя!
8/10
Полностью согласен.
Цитата (evil812, 10/05/2012 - 15:05:18):Сценарий заинтересует женскую половину в силу лав стори, а мужикам придется терпеть - скушноват
Для Сильного пола будет очень скучен!
6/10
Правда не напряжный. Просмотр спас не плохой юмор и хорошая подборка актеров. В общем разок может и можно посмотреть от нечего делать...
5/10
Прошлые фильмы мастера висят тяжким грузом и заставляют всё сравнивать,сравнивать.
7/10
Я полностью соглашусь с yamamoto хватит сниматься по дружбе! Раньше хоть пытались персонажей по разному играть,теперь настолько все однообразно, что уже не ясно где ведьма,где вампир,где проститутка.
В целом 6\10.✊
Если это у Burton плохой фильм, то какой тогда лучший? Дайте название, плиииз (я почти его не знаю, но Сонную лощину смотрела). Интересный какой режиссер.
Джонни Депп такой клоун...хотя грим все-таки мне лично мешал, слишком уж нарисованное лицо. Но эти длинные пальцы, которыми он заново ощущает мир (кто их знает, вампиров, как они чувствуют), здорово же.
Ева Грин не особо, вульгарной показалась ее ведьма. А, может, я просто не люблю крашеных блондинок. Но линия ее с Деппом дивная. Депп почему-то не умеет изображать химию с партнершами, а тут, по-моему, Барнабас был явно не против осквернить ее самые женственные уголки ✊ . И что за песня при этом звучит, страшно знакомая, вроде в рекламе Альпенгольд она же?
А вот все прочие люди-тени в старом замке замечательные.
Некоторые сцены просто гениальны. Когда непутевый папаша (Миллер) мялся на пороге возле чемоданов, я думала, поскорей бы свалил, что ли, и одновременно было безумно жалко мальчика, который наверняка думал в этот момент: я никогда-никогда-никогда так не сделаю. Чистое предательство, потрясающее изображенное, противно, неловко и жалко.
Какие роскошные, вкусные, эмоциональные картины...все перед глазами. Эти призрачные дефиле, и этот утес, страшный и спасительный одновременно, ухх.
Мне даже все шероховатости понравились и несовершенства.
Обязательно пересмотрю, с удовольствием.
Поглядела бы "Мастера и Маргариту" от Бёртона, если бы было. Маргариту я люблю, а Евагринскую ведьму не жалко как-то.
