Киноафиша
Трейлеры
Морбиус. Дублированный тизер-трейлер
Морбиус. Дублированный тизер-трейлер
3
3
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 14 января 2020
Морбиус
– Джаред Лето в роли легендарного вампира! В кино с 30 июля 2020 года.
Все трейлеры фильма
final trailer
дублированный трейлер
28 июля 2021, 18:19
Ну,ждем!
28 июля 2021, 18:19
Салават Сайфуллин
3 ноября 2021, 00:11
Очень рад что вышёл новый трелейр Морбиуса жду не дождусь пойти
3 ноября 2021, 00:11
Рустам Муталимов
6 января 2022, 12:32
Фильм был перенесен на 1 апрель
6 января 2022, 12:32
ms.2411
16 апреля 2022, 09:56
Джаред Лето красавчик в любой роли😘😘😘😘😘
16 апреля 2022, 09:56
Никита Зайцев
1 июля 2022, 23:35
Оценка
Очень классный фильм, мне очень сильно понравился ставлю 5 звёзд!!!!!!!!!!
1 июля 2022, 23:35
Comon
5 августа 2022, 22:53
Оценка
Отличный фильм. Не надо верить всяким критикам которые писали что фильм не очень. Фильмец очень на уровне, круче Бэтмана раз в сто, вот там провал полный. А здесь - запуск новой крутой линии Марвела, и Лето прекрасен
5 августа 2022, 22:53
Викуся Руссо
6 января 2023, 21:47
Оценка
Самый лучший фильм ,по сравнению с этими кольцами Шан-чи или вечные от Марвел ,5-8 раз его пересмотрела
6 января 2023, 21:47
7.2
Морбиус
боевик, фантастика, ужасы, 2022, США
01:59
