Oscar Shorts 2017. Фильмы
– В шорт-листе игровых короткометражек, претендующих на «Оскар-2017», – только европейцы.
Роскошная франко-швейцарская фантазия «Женщина и скоростной поезд» с великой Джейн Биркин – образец сентиментальной красоты в духе «Амели». Французский психологический триллер о пороках европейской демократии «Внутренние враги» – кино с высокой социальной ответственностью. «Тихие ночи» из Дании превращают актуальную тему африканских мигрантов в идеальную любовную мелодраму. Венгерская драма «Хор» – шедевр морального беспокойства, частная история, в которой отражается глобальное общественное устройство. Испанская комедия «Таймкод», уже отхватившая золото Каннского фестиваля, – универсальный праздник чистого кино, остроумный, чувственный, пластичный. Пять фильмов, которые нельзя пропустить и невозможно забыть.
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