Кошки - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Кошки. Дублированный трейлер

Кошки. Дублированный трейлер

Дата публикации: 23 июля 2019
Кошки – Кто тут самый успешный и пушистый? Узнаем 2 января 2020
Маргарита Калинина 2 января 2020, 23:50
Это просто жесть. Пытка для глаз и ушей. Невозможно смотреть. Пол зала через 20мин просмотра покинуло помещение.
2 января 2020, 23:50 Ответить
dyamba67 3 января 2020, 14:33
Фильм занудный, песни занудный, сюжета нет.
Полное Г... но, я ушёл через час.
3 января 2020, 14:33 Ответить
Мария Мацкевич 3 января 2020, 21:15
Я посмотрела только трейлер, но уже в шоке от этого бреда..
3 января 2020, 21:15 Ответить
Zerkalltzze 4 января 2020, 21:13
Оценка
В Праздник решили сходить на фильм. Предыстория: я этот Мюзикл видела в Гамбурге в ноябре 1996 года. Это была Лондонская труппа, пела на языке оригинала, в роли Гризабеллы Элен Пейдж. Чистый восторг и радость на всю жизнь, без преувеличений.
Cats 2020. Потрясающий фильм. Но только для настоящих любителей этого мюзикла. Идёт практически на языке оригинала. Субтитры в стиле "Садись, два". Слава Богу, песни не перепеты. Потрясающая игра актёров. Ура, ура, ура.
4 января 2020, 21:13 Ответить
Mikhail Kokin 5 января 2020, 01:41
Оценка
Очень хороший фильм!
Но, полохой перевод на субтитрах.
И вообще их читать и смотреть утомительно. Замечательная история. Великолепная игра актёров! Хореография!! Гениальная музыка!
Особенно, если видели мюзикл - впечатляет!
А, вот тем, кто не в курсе, наверное скучно...
5 января 2020, 01:41 Ответить
4.6 Кошки
Кошки мюзикл, драма, комедия, 2019, США / Великобритания
