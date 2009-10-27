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Укрощение строптивых - Отрывок 1
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Укрощение строптивых. Отрывок 1

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Дата публикации: 27 октября 2009
Укрощение строптивых – Банкир Мурзин и его напарник Федор решают устроить своим подругам розыгрыш. Анонсировав им отпуск в Ницце, друзья во время полета меняют маршрут и приземляются в сибирской тайге, возле речки Ница. Вместо гламурного отдыха на Лазурном берегу фотомодели Кате предстоит неделя в лесной глуши на заимке «Медвежий угол». Но не на ту напали! Характер у Кати не сахар, и она устраивает своему «Мурзику» показательное выступление. Мурзин решает проучить строптивую подругу и ночью с остальными членами группы тайком уезжает с лесной заимки на трехдневную рыбалку. Катя остается в 80 километрах от ближайшего жилья один на один с нелюдимым егерем Михалычем, который совсем не в восторге от гостей в принципе, и от Кати в частности. Городских пижонов поджидает в лесу и на озере множество смешных приключений и открытий. Выяснится, что по сравнению с упрямством Михалыча вся вредность Кати — детские капризы, хотя борьба будет вестись с переменным успехом. Егерь окажется полон сюрпризов, и, когда изгрызенный совестью Мурзин вернется на заимку за Катей, выяснится, что ей уже не очень-то и хочется уезжать.
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