Поцелуй мамочку на ночь - трейлер
Поцелуй мамочку на ночь. Трейлер

Поцелуй мамочку на ночь. Трейлер

Дата публикации: 26 ноября 2013
Поцелуй мамочку на ночь – Однажды вечером в доме на окраине начинают происходить невероятно ужасные и таинственные вещи, в ходе чего погибают его обитатели, родители и младший брат 11-летней девочки Ниам. Полиция считает, что это дело рук убийц-вандалов, и не придаёт значения словам Ниам, когда та рассказывает о беспощадной ярости дома. Девочку забирают к себе друзья её родителей, которые, окружив Ниам любовью и вниманием, стараются облегчить её боль. Но Ниам не оставляют в покое. Она постоянно замечает признаки подкрадывающейся опасности, окружающие её предметы пропитаны жестокой яростью, которая вскоре вновь прорывается и начинает жестокую расправу, в поисках всё новых жертв…
5.6 Поцелуй мамочку на ночь
Поцелуй мамочку на ночь ужасы, 2013, Франция / Ирландия / Швеция
