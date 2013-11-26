Поцелуй мамочку на ночь
– Однажды вечером в доме на окраине начинают происходить невероятно ужасные и таинственные вещи, в ходе чего погибают его обитатели, родители и младший брат 11-летней девочки Ниам. Полиция считает, что это дело рук убийц-вандалов, и не придаёт значения словам Ниам, когда та рассказывает о беспощадной ярости дома.
Девочку забирают к себе друзья её родителей, которые, окружив Ниам любовью и вниманием, стараются облегчить её боль. Но Ниам не оставляют в покое. Она постоянно замечает признаки подкрадывающейся опасности, окружающие её предметы пропитаны жестокой яростью, которая вскоре вновь прорывается и начинает жестокую расправу, в поисках всё новых жертв…
