Там, где живут чудовища - отрывок 1
Там, где живут чудовища. Отрывок 1

Там, где живут чудовища. Отрывок 1

Дата публикации: 8 октября 2009
Там, где живут чудовища – Маленький мальчик по имени Макс в наказание за шалости заперт в своей спальне. Борясь со скукой, он начинает фантазировать и неожиданно понимает, что комната куда-то исчезла. Вместо этого Макс оказывается в небольшой лодке, которую волнами прибивает к неизвестному берегу. Страна, в которой очутился герой, населена странными существами, которых Макс способен усмирять одним взглядом несмотря на их страшный внешний вид. Чудовища решают, что мальчик — самое странное создание из виденного ими, и провозглашают его своим королем. Но однажды Максом овладевает тоска по дому и в нем просыпается желание вернуться туда, где его любят по-настоящему.
7.1 Там, где живут чудовища
Там, где живут чудовища драма, семейный, приключения, сказка, 2009, США
