Тор 2: Царство тьмы
– Тору предстоит сразиться за спасение Земли и Девяти Миров от таинственного врага из времен, предшествовавших возникновению вселенной. После событий «Тора» и «Мстителей» главный герой борется за восстановление порядка в космосе, но древняя раса во главе с мстительным Малекитом возвращается, чтобы погрузить вселенную обратно во тьму. Столкнувшись с врагом, которому не способен противостоять ни Один, ни весь Асгард, Тор отправляется в самое рискованное путешествие, которое воссоединит его с Джейн Фостер с Земли и заставит пожертвовать всем ради спасения вселенной.
Истинно так✊ , начинается неделя Английского кино, (Грязь, Поле в Англии), куда перспективнее картины судя по всему. Тем более, я уверен, вы мне расскажете че там с Тором приключилось✊
Крису Хэмсворту, конечно, все можно простить ✊ , надеюсь это его последний облом..
P.S. Еще и кресла неудобные! :) не пойду больше в Питерлэнд, нужно 100 кг весить чтобы спинка откинулась!
8/10
Чего там унылые эльфы ко всем приставали со своим эфиром, я ваще не поняла. Который самый главный, с белой косичкой, предлагал что-то узреть, а сначала другой, который с рогами, обещал сокрушить бастионы, а сами нагло хотели устроить "темную". А чего во тьме узреешь?
Локи, как обычно, корчит демонические рожи. Тор пытается умничать, в эти моменты кино становится скучным.
Понравился дизайн всего и вся, чертовски продумано. Сцена прощания с усопшими очень красива и трогательна, я загрустила и всплакнула бы, но не дали, быстренько движуху какую-то организовали.
В очередной раз симпатично обст...ли Капитана Сосульку. И ещё умилила зверюга во втором микрофинале. И Тор, он прямо как Карлсон. Милый, милый...
7,5/10.
Авторизация по e-mail