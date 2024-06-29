Меню
Территория зла - дублированный трейлер
Территория зла. Дублированный трейлер

Территория зла. Дублированный трейлер

Дата публикации: 16 января 2024
Территория зла – Рипер, оператор беспилотника, оказывает воздушную поддержку команде, которая попадает в ловушку, оставшись без оружия. Теперь их единственным средством связи и шансом на выживание становится беспилотник.
Weteran Mc 29 июня 2024, 01:37
Оценка
"Территория зла " - американский, как утверждали некоторые, крепкий боевик про отряд американского спецназа, отправленного на Филиппины для выполнения секретной миссии по спасению важного заложника. С базы поддержку с воздуха осуществляют оператор беспилотника Рипер. Продвигаясь к своей цели, отряд оказывается под вражеским огнём. В результате - в живых остается лишь молодой морпех, отвечающий за связь с Рипером и координацию его действий. Теперь ему придётся в одиночку пробираться по вражеской территории к точке эвакуации, а Рипер становится его единственной надеждой на спасение.
Практически весь фильм снят в тёмных, мрачных тонах, исключая эффектные серии взрывов. Вроде бы интересно, но немного скучновато. Слишком много не нужных диалогов прерывающих экшн сцены. Несколько раз начинало клонить в сон, а это для фильма - жирный минус.
В общем, "Территория зла" - фильм на один раз. А если его не посмотрите - ничего не потеряете.

Моя оценка: 6 из 10.
29 июня 2024, 01:37 Ответить
Киноафиша.инфо 29 июня 2024, 19:11
в ответ на сообщение Weteran Mc от 29 июня 2024, 01:37
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
29 июня 2024, 19:11 Ответить
6.9 Территория зла
Территория зла боевик, триллер, 2024, Австралия / США
