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Геймер - отрывок 2
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Геймер. Отрывок 2

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Дата публикации: 18 августа 2009
Геймер – Недалекое будущее. Человечество погрязло в виртуальной реальности онлайновых игр. Одни живут, чтобы играть… другие играют, чтобы выжить
Комментарии Обсудить в чате
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zlolo 2 апреля 2015, 12:51
А я третий день скачать не могу! Подскажите прогу для скачки, чтобы докачать можно было с любого места даже если из инета выбило совсем! А то надоело каждый раз заново начинать! ПОЖАЛУЙСТА!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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