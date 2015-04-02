300 спартанцев: Расцвет империи
– Греческий полководец Фемистокл бросает вызов полчищам персов-захватчиков, возглавляемых царем-богом Ксерксом и мстительной командующей персидского флота Артемисией. Зная, что единственный способ противостоять персидской армаде – объединить всю Грецию, Фемистокл берет командование на себя, меняя ход войны.
Так что если идете в кинотеатр за зрелищем, - полный вперед.
Здорово придумал✊
Само действие происходит как бы одновременно с битвой 300 спартанцев, вот Ксеркс покончил с ними и принялся за афинян, только причем здесь Спарта? Диалоги глупые как и все задумки Фемистокла как победить персов, но финальный момент с конем это нечто!! Почему Фемистокл решил что вот именно на коне он победит 1000 персидских кораблей, неясно ✊
В общем фильм из серии: зачем искать смысл в бессмысленном смысле..
2/10
Только кровь из них хлещет так, словно мешки с жидкостью протыкают. Вроде меч еще движение не закончил, а уже поток. Если так и было на самом деле, то воины с головы до ног в крови перемазанные дрались.
Больше всего морские сражения понравились, дух захватывало. Был момент, когда у меня сердце колотилось, как сумасшедшее. Мультик с конем кайф испортил, конечно, не по делу вообще.
А Фемистокл дураком не был, и Ксеркса реально разбил на море. Это такой Сталинград был для персов. А вот у Ксеркса с головой не ладно было, по всей видимости. Да и чего ожидать от чела, который высек плетьми море за плохое поведение? Один у него был толковый помощник - Артемисия, говорила - не суйся, так не послушался, женщина же, за что и поплатился.
И ведь какая ирония: персы приютили Фемистокла, когда он надоел землякам, и персы же помогли Спарте победить Афины.
Что не понравилось, так это сцена секса. Жутко серьезно, грубо и по-порнушному сделано.
То ли дело у Бертона. Тоже с Евой.
https://www.youtube.com/watch?v=3i6NF792XDY
Наверное, Вы все же имели ввиду Лену Хиди, потому как Кира Найтли не снималась здесь :)))
Ах, вот оно в чём дело. Спасибо за подсказку, а то смотрю на "Киру Найтли" и никак не могу узнать...✊ Хорошо ещё, что из Евы Грин "бронтозавра" не получилось.
Да это точно, диалог - Вас ждет главнокомандующий в нетральных водах, плывите его по трахайте✊
Не ну я трезвый смотрел, так то с Кизляром веселее будет, это точно. Но до первого не дотянул, первый фильм был прорывом. Что то новое, что потом все пытались скопировать. А тут полностью потерян градус напряжения, как то все комично, хоть и красиво. А еще бред с конем, который не горит и не тонет и вобще все решает✊
Сюжет отличный для продолжения =)))
Ждём третью часть ✊
9/10
хаха , зачем вы ходите на такие фильмы , раз они вам не нравятся ? ПО первой части было не понять , что там насилие есть ✊ . Я бы за вашу оценку закрыл вам доступ в кинотеатры СПБ ✊
Ой ну вы тут развели демогогию. Поверьте всем пофиг на насилие в этом фильме. Да и что такого в этом насиловании ??? Это древний Рим , там всегда людей убивали и насиловали. Я не понимаю чего отворачиваться от правды ? Вы как бабулька старая рассуждаете. Я лично пошёл на фильм и в восторге от него ,мне на насилования там какие то вообще параллельно. Я пришёл посмотреть крутые спец эффекты и крутые стражения. И очень доволен остался. А вы прям по косточкам фильм разобрали. НАДО ПРОЩЕ БЫТЬ. !!!! Щас фильмы такие что , главно чтобы сюжет и спец эффекты были крутыми, а кто там кого насилует это никого не интерисует.
Да фильмво много исторических про Рим. 90% кинозрителей , пришли как и я посомтреть КРУТОЙ ФИЛЬМ , КРУТОЕ 3D , КРУТЫЕ ДРАКИ. Нам как то на историю , что там что то не так , ВООБЩЕ ПОФИГ ))))) Зачем мне правда в этом фильме ???? Мне надо за 400 рублей посидеть и насладиться фильмом. Историю про Рим я по ДИСКАВЕРИ посомтрю =)))))✊
В России идет биологическая война благодаря попустительству его величества президента.
Цитата (roza9999, 10/03/2014 - 13:00:34):Но хочу добавить, обидно за молодое поколение, непроизвольно участвуют в программе Американцев, посеять в России жестокость и насилие, гомосексуализм, разврат .. .
Не нужно во всем Америку винить, как это модно делать в РФ. Ходите только на русские фильмы, игнорируйте иностранный продукт! Поражаюсь наиву или глупости людей...
Биологическая война идет везде. Вопрос тут стоит не так, либо вы хотите есть в принципе, либо у вас есть деньги жрать дорогую еду (здоровую). И это будет только ухудшаться. Скоро на биржу выйдет товар "питьевая вода". Все вопрос денег. Если бы мне завтра предложили на выбор: делать продукты, которые теоретически могут ухудшать здоровье и заработать 1 000 000 US, или нахрен ничего не делать и не заработать. Я бы наверное выбрал первое. Я уверен что и вы бы выбрали первое, но может только своему ребенку не давали бы эти продукты. Не морочь те друг другу голову, либо вы зарабатываете и едите хорошую еду, либо нет и вы в жопе. И так везде. Но в целом вы все равно помогаете человечеству, когда едите пластиковые пакеты, вы генетически модернизируете организм своих потомков. Поэтому второй выход, это много размножаться, ваши внуки, будут поглощать пластик как Суши✊
П.с. И на роль красавицы- противницы фемистокла могли бы пригласить красавицу. А то когда рассказывали в фильме про ее красоту я аж скривился.
✊ ✊ ✊
Зак превзошел себя, Рассел Кроу...
Я тоже не понял, о каком кино идет речь то✊
много крови, действительно как из бутылки.
но мне понравилось, морское сражение, когда греки штурмовали корабли персов пополам. супер!!
но вообще-тоо наверно поставлю 6/10
AlessaN
Это считается историческими фактами и они куда интереснее поворотов сюжета в фильме.
Каким же ..... надо быть чтобы сочинить сюжет более неинтересный чем реальность. Правда фильм делали по комиксу.
