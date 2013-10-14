Меню
Фестиваль сноубордических фильмов ALPHA - OMEGA - трейлер
Фестиваль сноубордических фильмов ALPHA - OMEGA. Трейлер

Фестиваль сноубордических фильмов ALPHA - OMEGA. Трейлер

Дата публикации: 14 октября 2013
Фестиваль сноубордических фильмов ALPHA - OMEGA – Alpha Omega - это новый фильм о самобытном Сибирском сноубординге. Фильм о том, как мы видим и делаем сноубординг. На протяжении всего сезона мы искали новые места и старались кататься там, где до нас этого никто не делал. Как первопроходцы мы открыли Алтай – место, где можно кататься в глубоком снегу и строить большие трамплины; посетили дружественный и гостеприимный Казахстан, который очень порадовал разнообразием и количеством спотов, а так же очень теплой погодой. В этом году к нам присоединились братья Теймуровы с очень качественным бэккантри из Австрии, а так же суровая джибб - дивизия из Кирова, уничтожающая перила своей техникой.Alpha Omega - это начало и конец, единство и вечное движение. Alpha Omega - это абсолютно новая глава в истории российского сноубординга.
Фестиваль сноубордических фильмов ALPHA - OMEGA документальный, 2013,
