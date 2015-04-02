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Призрак - тизер
Киноафиша Трейлеры Призрак. Тизер

Призрак. Тизер

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Дата публикации: 14 августа 2009
Призрак – Литературный "негр", нанятый писать биографию британского премьер-министра, случайно натыкается на секретные данные, и теперь его жизнь в опасности.
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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
посмотрел это "чудесное кино"...сначала думал, что автор - женщина, и тогда ей (как женщине) простительно...но когда узнал, что это он :смайлик падения в обморок:...

если вкратце, то фильм о девочке, которая никак не могла выйти из дома с прохудившейся вентиляцией, в которой ветер создает "странные" звуковые эффекты вроде шепота, а все остальное просто последствия приема того, о чем я скажу чуть ниже...

уверен на 99%,999999999999999 что этот самый Винченцо сидит на чем-то очень тяжелом (не берусь на глаз определять - не специалист) и более того подсадил на это бедную 17-летнюю актрису, которая весь фильм бегает со зрачками по 5 старых копеек...сценарий тоже похож на бред наркомана, но это полбеды...основная проблема в том, что для "олдскульности" видимо и стилизации под классические ужастики с призраками, повествование идет в сверхмедленном темпе + сюжетные повторы = это ППЦ ✊ (ядерный взрыв негодования)...

сначала правда немного забавно - все-таки фишка с фаллической дудкой и навязчивой музыкальной темкой из сказки про петю и волка (в дубляже, я хз как в оригинале ✊ ) делает свое дело...но потом начинается мрак...причем не страшный мрак (как таковой саспенс на нуле, нет, на -10/10), а жесточайше нудный...я серьезно пожалел, что у меня не было недосыпания до этого, потому что здоровый сон меня бы в этот момент спас ✌️ , но не судьба...на выходе имеем НОЛЬ!!!!!! ИЗ ДЕСЯТИ 0/10

ps +1 балл за милую майку эмо-девочки, не меняющуюся 2/3 фильма (прощай, гигиена)

pps ее так перекосило от дряни, которую дал ей В. Натали, что на всем протяженни фильма вы будете смотреть в ее бездонные, наполненные незамутненным первобытным ужасом, зрачки и соответствующее выражение лица - за что фильм получает минус балл ИТОГО 0/10

ppps эпик-ГОВНО, лучше бы В. Натали после нормальной своей "Химеры" успокоился и отдыхать поехал ✊ и да, кстати, НАРКОТИКИ - ЗЛО

ppppa после этого "шедевра" начал думать, что мало поставил Заклятию (The Conjuring), этому бы фильму у него поучиться...помимо того, Лимб нааааамного нуднее, чем На цепи (Chained) дочки Линча...короче, на фоне этого можно переоценивать все свои взгляды на современные ужасы ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Однозначно не самое плохое кино. Есть в нем попытка что то придумать,но в целом это компиляция избитых приемов. Постановка весьма очевидна. Мне даже пришло в голову несколько других вариантов развития событий в Лимбе, куда интересней чем тем что показали. Из за отсутствия теории, какого то обоснования всего этого, весь фильм скатывается в банальный маньяк-хорор, что не красит и не добавляет очков. Вот если бы это была некая Сила, или Ошибка, то есть закольцовывание сознания после смерти, и все последующие с этим перипетии. При чем закончиться такое кино, хорошо не может. Вот так да, я бы похвалил. Здесь 410.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Хорошая страшная сказка.

Героиня вначале кажется озлобленной и туповатой, семейство подбешивает, дом окутан красивым туманом, сквозь который ничего не видно и ничего не понятно, а завтра сегодня - не вчера, а снова сегодня.

По правде довольно медленно героиня раскочегаривается, уж если ей предписано сценарием превратиться в крепкого орешка, можно было прелюдию подсократить. Тем более ничего особо пугающего не происходит.

Я соглашусь в целом с Bagenov Ura✊ , и фильм мне понравился. Правда, оргазма я не испытала, в отличие от него. Для оргазма нужно кое-чего помощнее✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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